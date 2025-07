Sebrae inaugura agência na Ilha do Combu para fomentar bioeconomia e turismo sustentável em Belém

Com foco na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), o Sebrae no Pará abrirá nesta quarta (30/07) às 10h, a primeira agência voltada exclusivamente ao atendimento de empreendedores da região insular de Belém. A nova unidade será instalada na Ilha do Combu e terá como missão fortalecer iniciativas de bioeconomia e turismo sustentável no arquipélago.

Espaço adaptado à realidade local

A chamada “Agência Sebrae Ilhas” foi planejada para respeitar a arquitetura tradicional da região ribeirinha, utilizando madeira reaproveitada, com ventilação cruzada e iluminação natural, reduzindo o consumo de energia elétrica.

Os atendentes da unidade serão moradores das próprias ilhas, o que garante um atendimento mais sensível às particularidades culturais da comunidade.

Além dos serviços básicos como formalização de negócios, consultorias e apoio técnico, o espaço contará com salas para capacitações voltadas a temas como inovação, marketing, atendimento ao cliente e educação ambiental - sempre considerando o potencial turístico local.

Crescimento do empreendedorismo ribeirinho

O Sebrae já atua há anos nas ilhas, e o número de negócios formais na região tem crescido significativamente. Na Ilha do Combu, por exemplo, o total de empreendimentos saltou de três, no ano 2000, para cerca de 70 atualmente.

Com a nova agência, todos os serviços e projetos do Sebrae voltados às comunidades ribeirinhas de Belém estarão concentrados em um único ponto.

Iniciativas como Agentes de Roteiros Turísticos, Turismo de Experiência e a Rota Turística Combu - ainda em construção - serão fortalecidas com a estrutura da nova unidade.