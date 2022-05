Salários de servidores estaduais devem ser pagos a partir do próximo dia 27

Os servidores estaduais devem receber o pagamento dos salários referente ao mês de maio no próximo dia 27 deste mês. O calendário de pagamento será o mesmo tanto para servidores da administração direta quanto indireta, com conclusão no dia 31 de maio.

Os primeiros a receber serão os inativos militares e pensionistas civis e militares, além dos inativos civis e as pensões especiais da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad).

Em seguida, no dia 30, serão pagos os servidores da Auditoria-Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-Governadoria, Procuradoria-Geral, Sedap, Sectet, Seplad, Sefa, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, NGTM, NEPMV, NGPR e SEAC, CBM, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Seap, Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Fundação Santa Casa, Adepará, Arcon, Asipag, Codec, Ceasa, Cohab, Polícia Científica do Pará, Detran, Emater, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Imetropará, Iasep, Igeprev, IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Fundação Parapaz. Para fechar o calendário, serão pagos os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da capital e do interior.

