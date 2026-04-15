Salário mínimo pode ser R$ 1.717 em 2027, projeta Governo Federal
Documento do Governo Federal, o PLDO 2027, revela estimativas para o piso salarial, PIB, inflação e taxa Selic nos próximos anos até 2030
O Governo Federal divulgou nesta quarta-feira, 15 de abril de 2026, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027. O documento estima o salário mínimo de 2027 em R$ 1.717 e projeta novos valores até 2030. Além disso, o PLDO detalha expectativas para o PIB, a inflação e a taxa Selic.
As projeções do governo indicam que o piso nacional deve superar a marca de dois mil reais até o final da década. Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento apresentaram os valores esperados para os próximos anos.
Confira os valores projetados para o salário mínimo:
- 2027: R$ 1.717,00
- 2028: R$ 1.812,00
- 2029: R$ 1.913,00
- 2030: R$ 2.020,00
Reajuste do salário mínimo e arcabouço fiscal
A nova regra para o cálculo do salário mínimo considera o INPC acumulado nos últimos 12 meses somado ao crescimento do PIB de dois anos anteriores. No entanto, o reajuste está agora limitado pelo arcabouço fiscal. Esse mecanismo trava o crescimento real, acima da inflação, entre 0,6% e 2,5%.
Com o registro de alta de 3,4% no Produto Interno Bruto (PIB) de 2024, o aumento do piso nacional para o próximo ciclo deve seguir o teto de 2,5% de ganho real.
Projeções econômicas: PIB, inflação e dólar
O PLDO 2027 detalha os parâmetros macroeconômicos que servem de base para o orçamento público. O governo demonstra um otimismo maior em relação às projeções do mercado financeiro, conforme indicado no Relatório Focus.
O governo prevê um crescimento do PIB superior ao esperado por economistas do mercado, que projetam alta de 1,80% para o próximo ano. As estimativas governamentais são:
- 2027: 2,56%
- 2028: 2,56%
- 2029: 2,59%
- 2030: 2,66%
A meta governamental é manter a inflação no centro do objetivo estipulado pelo Banco Central. As projeções para o IPCA e o INPC são:
- IPCA: 3,04% em 2027 e 3,00% de 2028 a 2030.
- INPC: 3,06% em 2027 e 3,00% de 2028 a 2030.
A expectativa do governo é de uma queda gradual nas taxas de juros nos próximos anos. As projeções para a taxa Selic, o câmbio do dólar e o preço do petróleo Brent são as seguintes:
- 2027: Selic média 10,55%, dólar R$ 5,47, petróleo Brent US$ 67,69.
- 2028: Selic média 9,27%, dólar R$ 5,45, petróleo Brent US$ 66,60.
- 2029: Selic média 8,27%, dólar R$ 5,50, petróleo Brent US$ 66,92.
- 2030: Selic média 7,27%, dólar R$ 5,53, petróleo Brent US$ 67,44.
Massa salarial e mercado de trabalho
O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias também destaca o crescimento da massa salarial nominal. A projeção é que este indicador permaneça estável acima de 11% ao ano no período entre 2027 e 2030. Este fator é considerado fundamental para a arrecadação da Previdência Social e para o consumo das famílias brasileiras.
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