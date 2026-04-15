Salário mínimo pode ser R$ 1.717 em 2027, projeta Governo Federal

O Governo Federal divulgou nesta quarta-feira, 15 de abril de 2026, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027. O documento estima o salário mínimo de 2027 em R$ 1.717 e projeta novos valores até 2030. Além disso, o PLDO detalha expectativas para o PIB, a inflação e a taxa Selic.

As projeções do governo indicam que o piso nacional deve superar a marca de dois mil reais até o final da década. Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento apresentaram os valores esperados para os próximos anos.

Confira os valores projetados para o salário mínimo:

2027: R$ 1.717,00

2028: R$ 1.812,00

2029: R$ 1.913,00

2030: R$ 2.020,00

Reajuste do salário mínimo e arcabouço fiscal

A nova regra para o cálculo do salário mínimo considera o INPC acumulado nos últimos 12 meses somado ao crescimento do PIB de dois anos anteriores. No entanto, o reajuste está agora limitado pelo arcabouço fiscal. Esse mecanismo trava o crescimento real, acima da inflação, entre 0,6% e 2,5%.

Com o registro de alta de 3,4% no Produto Interno Bruto (PIB) de 2024, o aumento do piso nacional para o próximo ciclo deve seguir o teto de 2,5% de ganho real.

Projeções econômicas: PIB, inflação e dólar

O PLDO 2027 detalha os parâmetros macroeconômicos que servem de base para o orçamento público. O governo demonstra um otimismo maior em relação às projeções do mercado financeiro, conforme indicado no Relatório Focus.

O governo prevê um crescimento do PIB superior ao esperado por economistas do mercado, que projetam alta de 1,80% para o próximo ano. As estimativas governamentais são:

2027: 2,56%

2028: 2,56%

2029: 2,59%

2030: 2,66%

A meta governamental é manter a inflação no centro do objetivo estipulado pelo Banco Central. As projeções para o IPCA e o INPC são:

IPCA : 3,04% em 2027 e 3,00% de 2028 a 2030.

: 3,04% em 2027 e 3,00% de 2028 a 2030. INPC: 3,06% em 2027 e 3,00% de 2028 a 2030.

A expectativa do governo é de uma queda gradual nas taxas de juros nos próximos anos. As projeções para a taxa Selic, o câmbio do dólar e o preço do petróleo Brent são as seguintes:

2027 : Selic média 10,55%, dólar R$ 5,47, petróleo Brent US$ 67,69.

: Selic média 10,55%, dólar R$ 5,47, petróleo Brent US$ 67,69. 2028 : Selic média 9,27%, dólar R$ 5,45, petróleo Brent US$ 66,60.

: Selic média 9,27%, dólar R$ 5,45, petróleo Brent US$ 66,60. 2029 : Selic média 8,27%, dólar R$ 5,50, petróleo Brent US$ 66,92.

: Selic média 8,27%, dólar R$ 5,50, petróleo Brent US$ 66,92. 2030: Selic média 7,27%, dólar R$ 5,53, petróleo Brent US$ 67,44.

Massa salarial e mercado de trabalho

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias também destaca o crescimento da massa salarial nominal. A projeção é que este indicador permaneça estável acima de 11% ao ano no período entre 2027 e 2030. Este fator é considerado fundamental para a arrecadação da Previdência Social e para o consumo das famílias brasileiras.