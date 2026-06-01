Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Posso ligar a Bessent para tratar de facções, mas não cabe a Brasil vassalagem, diz Durigan

Os EUA anunciaram a classificação das facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como terroristas na quinta-feira, 28

Estadão Conteúdo
fonte

Dario Durigan, ministro da Fazenda (Washington Costa/MF)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que pretende conversar com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, sobre a classificação de facções criminosas brasileiras como terroristas pelo governo americano. Mas sinalizou que essa conversa não deve ocorrer imediatamente, criticando a falta de um aviso prévio sobre a designação.

"Eu posso ligar para o Scott Bessent a qualquer momento, eu não tenho problema com isso. Mas não cabe ao Brasil estar no lugar de vassalagem, de passar a mão no telefone toda hora e ficar implorando aos Estados Unidos", disse o ministro, em entrevista ao canal SBT News.

Os EUA anunciaram a classificação das facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como terroristas na quinta-feira, 28. O ministro relatou que, desde então, vem conduzindo conversas com empresas e o mercado domésticos para entender os impactos da medida, que não foi comunicada previamente ao governo brasileiro.

Durigan destacou três riscos vindos da designação: o aumento de custos de bancos e fintechs, que teriam de rever medidas de compliance e repassariam o preço aos consumidores; uma eventual proibição de acesso ao Pix por instituições financeiras acusadas de envolvimento com o crime organizado pelos EUA; e uma elevação do próprio risco Brasil, com impacto em investimentos.

"Nós estamos cuidando de combater o crime organizado e gostaríamos de ter a contribuição de outros países, e dos Estados Unidos também, e não começar a amedrontar e gerar um argumento que não é real, aumentando o risco e o custo da nossa economia", disse.

O ministro relatou que, nos próximos dias, deve conversar com agências de classificação de risco para evitar uma piora do rating brasileiro por causa da decisão dos EUA. Ao mesmo tempo, disse que vai buscar manter os canais diplomáticos abertos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PCC/CV/EUA/TERRORISTAS

efeitos econômicos

Durigan
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

pecuária

Ministério aprova protocolo privado de exportação de bovino livre de antimicrobianos

Na portaria, a secretaria esclarece que o protocolo tem a finalidade de subsidiar a emissão da certificação oficial brasileira para exportação de bovinos e búfalos não submetidos a manejo

01.06.26 17h52

ECONÔMIA

Declaração do IR pode passar a ser automática em até três anos

Contribuinte não precisará mais preencher a declaração

01.06.26 16h49

dívidas

Durigan: governo em breve terminará conversas e anunciará o Desenrola para adimplentes

Ministro afirmou que a ideia é impedir que as pessoas migrem para a inadimplência devido a juros muito altos

01.06.26 16h23

jornada de trabalho

Acho que aprovamos fim da 6x1 no Senado até o recesso, avalia Durigan

Durigan argumentou que a escala 6x1 é aplicada desproporcionalmente sobre trabalhadores negros, mulheres e que ganham menos

01.06.26 15h18

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

PROFESSORES

Governo do Pará anuncia nova etapa de pagamento do Fundef para mais de 27 mil profissionais

Serão pagos R$ 597,9 milhões diretamente aos beneficiários, na forma de abono

29.05.26 17h25

ECONOMIA

FGTS libera novo saque de R$ 8,4 bilhões; saiba quem pode receber

Os valores podem ser utilizados pelos beneficiários, inclusive, para renegociação de dívidas por meio do programa Desenrola 2.0

26.05.26 8h39

RANKING

Belém está entre as piores capitais para viver no Brasil e fica atrás de Manaus, Palmas e Boa Vista

Capital paraense aparece entre os últimos lugares no Índice de Progresso Social (IPS) 2026; Porto Velho tem o pior desempenho do país, enquanto Manaus lidera na região Norte

20.05.26 11h02

PROGRAMA DE ESTÁGIO

Programa de estágio superior e técnico abre vagas para Belém e região metropolitana

Oportunidades contemplam estudantes de nível superior e técnico, com benefícios, capacitação profissional e atuação na unidade Belém

25.05.26 17h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda