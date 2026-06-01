Governo tem preocupação com eventuais novas tarifas dos EUA, afirma Durigan

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira, 1º de junho, que o governo federal está preocupado com a possibilidade de uma nova rodada de tarifas sobre bens brasileiros pelo governo norte-americano, devido às investigações com base na Seção 301 da Lei de Comércio daquele país.

"Tem uma preocupação do nosso governo com eventuais novas tarifas que podem ser impostas de maneira unilateral, muitas vezes não considerando o que levamos de bons argumentos para os norte-americanos", disse o ministro, durante entrevista ao canal SBT News.

Durigan reforçou que as autoridades brasileiras têm feito um esforço para fornecer aos Estados Unidos informações sobre os pontos investigados com base na Seção 301, inclusive o desmatamento e os impactos do Pix.

Ele negou que o sistema de pagamentos prejudique empresas norte-americanas que atuam no País.

"O Pix não é pensado para ser um produto que vai concorrer e vai diminuir a presença na economia de empresas. Ao contrário, empresas norte-americanas mesmas têm nos dito, e a gente tem levado isso aos Estados Unidos, que o Pix aumentou as transações no País. Então, as empresas estão sendo beneficiadas", disse Durigan.

Segundo o ministro, a prioridade do governo é proteger empresários brasileiros que têm relação com os EUA.

Ele argumentou que essas empresas não podem sofrer prejuízos por causa de uma "razão política", sem mencionar nominalmente a oposição ao governo Lula.