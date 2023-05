Saiba quem são os políticos que mais receberam emendas em 2023

O montante de R$ 712 milhões em emendas de congressistas foi liberado pelo Governo Federal, na última terça-feira (09). Nos 128 dias anteriores, foi empenhado o valor de R$ 486 milhões, segundo dados atualizados do Painel de Emendas do Siga Brasil, do Senado.

As senadoras Mara Gabrilli e Daniella Ribeiro, do PSD, foram as que mais receberam de janeiro de 2023 até o momento: R$ 28 milhões e R$ 23 milhões, respectivamente.

A liberação de recursos é parte do esforço do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na tentativa de reorganizar sua base aliada e assegurar a aprovação do marco fiscal.

Os dez congressistas que mais receberam emendas

(Valores em milhões)

Mara Gabrilli (PSD-SP) - 28,2

Daniella Ribeiro (PSD-PB) - 23,3

Jayme Campos (União-MT) - 16,8

Renan Calheiros (MDB-AL) - 16,2

Jaques Wagner (PT-BA) - 15,6

Marcelo Castro (MDB-PI) - 15,5

Aluisio Mendes (Republicanos-MA) - 14,9

Omar Aziz (PSD-AM) - 12,1

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) - 11,1

Emidinho Madeira (PL-MG) - 10,7

O empenho é o primeiro estágio da execução da despesa pública. Com isso, passa a existir a formalização de uma parcela a ser reservada do dinheiro disponível no orçamento para a despesa em questão, como uma garantia de que o pagamento será feito. Depois do empenho, vem a liquidação, quando o o governo faz o pagamento.

Os ministérios que mais receberam recursos foram os da Saúde (R$ 696 milhões), Transportes (217 milhões), Desenvolvimento (R$ 173 milhões), Defesa (R$ 46 milhões) e Integração (43 milhões).

Houve também a mudança, a partir desta semana, da dinâmica na liberação de emendas. Até a última segunda-feira, metade das emendas eram para bancadas estaduais. A estratégia anterior era priorizar conversas com bancadas estaduais e líderes.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política