Saiba quais são os municípios do Pará têm gerado mais vagas de emprego com carteira assinada

Parauapebas, Pacajá, Canaã dos Carajás, Ananindeua e Marabá foram os municípios paraenses que mais geraram empregos com carteira assinada nos primeiros cinco meses desse ano, segundo o último balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, no início deste mês.

De acordo com os números, Parauapebas teve o saldo de 4.917 contratações formais, enquanto que o munícipio de Pacajá teve 2.562. O saldo é diferença entre as contratações e as demissões - ele é positivo quando as admissões são maiores do que os desligamentos feitos no período. Em todo o Pará, por exemplo, de janeiro a maio, foram 145.330 admissões, contra 118.965 demissões, resultando na abertura de 26.365 (saldo) postos de trabalho.

Depois de Parauapebas e Pacajá, os municípios que mais abriram postos de trabalho foram Canaã dos Carajás, com 2.463 vagas, Ananindeua, com 1.401 vagas e Marabá com 1.386. No ranking, a capital, Belém, aparece em 7° lugar com 865 novas contratações formais, ficando atrás de Santarém com 886 novas vagas.

Segundo a pesquisa, os setores de serviços, de comércio, de produção de bens e serviços industriais foram os que mais criaram postos de trabalhos nos cinco munícipios durante o período de janeiro à maio desse ano, com 1.360 empregos formais, só nas áreas da indústria extrativista e da construção civil.

Na avaliação do economista, Erick Douglas Costa, 37 anos, o crescimento de empregos formais em cidades como Parauapebas, Pacajá e Canaã dos Carajás é reflexo das atividades econômicas desenvolvidas nesses munícipios, voltados para os setores da mineração e da indústria extrativista, que geram mais números de empregos formais. Já em relação a capital paraense, o economista diz que pelo fato de Belém ter atividades mais voltadas para comércios e serviços, apesar de ter saldo positivo nesses resultados, eles refletem menos em função da queda na formalização de empregos, principalmente, por conta do período de pandemia. “A perspectiva de geração de empregos para os próximos meses são positivas em todos os setores. A medida que a vacinação em massa da população e o controle da pandemia vai avançando, a evolução de contratações e a economia, também tende a melhorar.”

Setores que mais geraram contratações formais nos cinco municípios

PARAUAPEBAS

Áreas que mais geraram empregos:

1º - Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais: 989 vagas

- Trabalhadores da indústria extrativista e da construção civil: 425 vagas

*Cargo de Ajudante de obras: vagas 155

2º - Trabalhadores de serviços, vendedores em comércio, lojas e mercados: 304

PACAJÁ

1º - Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais: 582 vagas

- - Trabalhadores da indústria extrativista e da construção civil: 246 vagas

* Cargo de Ajudante de obras: 221 vagas

2º - Trabalhadores de serviços, vendedores em comércio, lojas e mercados: 19 Vagas

CANAÃ DOS CARAJÁS

1º - Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais: 544 vagas

- - Trabalhadores da indústria extrativista e da construção civil: 308 vagas

* Cargo de Ajudante de obras – 189 vagas

2º - Trabalhadores de serviços, vendedores em comércio, lojas e mercados: 268 Vagas

ANANINDEUA

1º Trabalhadores de serviços, vendedores em comércio, lojas e mercados: 195 vagas

*Vendedores e prestadores de serviços do comércio – 124 vagas

2° Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais: 133 vagas

MARABÁ

1º - Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais: 318 vagas

*Trabalhadores da indústria extrativista e da construção civil: 248 vagas

* Cargo de Ajudante de obras – 42 vagas

2° - Trabalhadores de serviços, vendedores em comércio, lojas e mercados: 129 vagas

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)