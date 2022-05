Saiba o que muda com nova regra do auxílio-acidente

Recentemente, o governo federal atualizou as regras do auxílio-acidente, e O Liberal explica o que fica diferente. Este é um benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para todos os trabalhadores segurados que tenham sofrido algum acidente e apesentem sequelas que diminuam a sua capacidade de trabalho.

O segurado pode continuar trabalhando normalmente e exercer suas atividades profissionais enquanto recebe o benefício, porque ele não é uma aposentadoria, mas uma indenização. Inclusive, o beneficiário do auxílio-acidente pode receber os valores até se aposentar.

O que mudou no auxílio-acidente?

Agora, o que muda é que, para ter acesso ao auxílio-acidente, o beneficiário terá que se submeter a avaliações da perícia médica do INSS sempre que convocado.

Antes da mudança, todos os segurados que sofriam acidentes passavam por uma análise da perícia e, depois de ter acesso ao auxílio, não era necessário o retorno.

Auxílio-acidente: tenho direito?

Têm direito todas as pessoas que contribuam para a Previdência Social, como empregados urbanos e rurais, empregados domésticos, trabalhadores avulsos e segurados especiais.

Para solicitar o serviço o cidadão deve entrar em contato com os canais de atendimento pelo telefone 135 ou pelo site Meu INSS.