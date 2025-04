Saiba o que é a NR-1 e o que as empresas em Belém precisam fazer para adotá-la já em maio

A grande novidade da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), do Ministério do Trabalho, que entrará em vigor no próximo mês de maio, é que ela coloca a saúde mental do trabalhador no centro das relações de trabalho. Em Belém, profissionais ouvidos pela reportagem, são taxativos: a nova norma é uma obrigação legal e uma estratégia para a longevidade das empresas.

O presidente executivo da Associação Brasileira de Recursos Humanos (Seccional Pará), Junior Lopes; e Nelma de Almeida Lemos, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Informações e Pesquisa do Pará (Sescon); destacam que a atualização da NR-1 é essencial para reforçar e consolidar uma cultura de segurança e bem-estar nas organizações privadas e públicas.

"Para os trabalhadores, a norma representa um avanço na proteção contra riscos ocupacionais, especialmente os psicossociais, que antes eram menos abordados nas regulamentações. Um ambiente de trabalho seguro reduz o estresse, melhora a saúde mental e física e aumenta a satisfação no trabalho", destaca Junior Lopes.

Ele avalia que para as empresas, "a NR-1 contribui para a redução de custos com afastamentos, indenizações e processos trabalhistas decorrentes de doenças ocupacionais. Além disso, trabalhadores mais saudáveis e motivados têm melhor desempenho, o que impacta positivamente na produtividade e na retenção de talentos".

Adoção da NR-1 pede medidas integradas e enfrentamento dos desafios

A Associação Brasileira de Recursos Humanos, no Pará, pondera que dependendo do porte e segmento da empresa, adequando à sua realidade, é claro, as organizações devem adotar uma abordagem integrada, com métodos e meios adequados para se adaptarem às mudanças da NR-1.

Lopes diz que algumas diretrizes essenciais incluem, por exemplo, a capacitação, com a promoção de treinamentos periódicos para gestores e colaboradores sobre a identificação e mitigação de riscos ocupacionais, incluindo os psicossociais.

Nelma Lemos diz que a gestão dos riscos psicossociais será um dos principais desafios, no entanto, ela defende uma boa abordagem institucional abrangente, “com treinamentos, comunicação clara, investimentos em tecnologia e compromisso real com a melhoria do ambiente do trabalho, com certeza isso vai gerar engajamento dos líderes e a adesão da equipe, fatores cruciais para o sucesso das implementações”.

Para Lopes, “o principal desafio para a adoção das novas regras da NR-1 pelas empresas está na resistência à mudança, já que muitas ainda não reconhecem os riscos psicossociais como parte essencial da segurança do trabalho. Além disso, a falta de recursos, como equipes especializadas em saúde mental e ergonomia, pode dificultar a implementação eficaz das exigências", disse ele.

"Outro obstáculo é a dificuldade na identificação dos riscos psicossociais, que são mais subjetivos do que os físicos, químicos ou biológicos, tornando sua avaliação e acompanhamento mais complexos. Também é vital evitar que a adequação à norma se torne apenas um processo burocrático, sem impacto real na cultura organizacional. Para superar esses desafios, é fundamental investir na conscientização dos gestores", afirma o titular, no Pará, da Associação Brasileira de Recursos Humanos.

Sobre a NR-1

A Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) será obrigatória, a partir de maio, para todas as empresas privadas e públicas, bem como órgãos governamentais que possuam empregados regidos pela CLT. Tanto as empresas quanto os trabalhadores têm funções a cumprir referentes à NR1. Por exemplo, as empresas devem informar aos trabalhadores sobre os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho; as medidas de prevenção adotadas para eliminar ou reduzir tais riscos e os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho, entre outras obrigações. Já os trabalhadores vão ter deveres como cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho e colaborar com a organização na aplicação das NR.