Confira os 10 passos para organizar uma festa sem gastar demais

Para organizar uma festa é necessário tempo e planejamento antecipado para garantir que todos os detalhes sejam observados e não haja surpresas de última hora que possam tornar essa tarefa algo estressante, em vez de prazeroso. Mesmo a mais simples das comemorações pede atenção a fatores como tempo, orçamento disponível, espaço e outros pontos que estabeleçam a melhor relação custo-benefício.

Daí a necessidade de planejar tudo com antecedência, para encontrar soluções práticas e econômicas que produzam um resultado satisfatório, afinal estamos falando de uma comemoração, algo que deverá ser lembrado com satisfação.

Primeiro ponto, comece pelas perguntas básicas que ajudarão a identificar como você gostaria que fosse a festa:

Para quem é a festa?

Qual o propósito da festa?

Que tipo de festa será?

Qual é o seu orçamento?

Qual data e horário?

Qual sera a localização?

Quantos convidados estarão lá?

Separamos algumas dicas para planejar uma festa incrivel, pensando em alguns pontos importantes:

Comece pela lista de convidados

Para começar a organizar uma festa de aniversário é necessário pensar no número de convidados que se deseja receber. A partir daí você poderá definir o espaço, número de mesas e cadeiras, quantidade de comida e de bebidas, lembrancinhas e outros itens.

Defina o seu orçamento

A melhor maneira de evitar gastos desnecessários é estabelecer um orçamento e cumpri-lo. Considere quanto poderá ser gasto sem comprometer as despesas familiares.

Neste orçamento deve ser incluído o valor das bebidas, da comida, do aluguel de mesas e cadeiras, brindes e decoração. Pense primeiro nas bebidas e comidas, que podem sofrer uma alta no valor em decorrência do aumento do petróleo. Seja criativo nas escolhas para limitar os custos.

Escolha o tema da festa

Pode parecer besteira, mas o tema da sua festa é importante para ajudar a planejar a compra de decoração e utensílios. A maioria das festas se enquadram nas seguintes categorias:

Aniversário de criança;

Aniversário de adultos

Aniversário de casamento;

Eventos (Natal, véspera de Ano Novo, Dia dos Namorados);

Ocasiões especiais (chá revelação e/ou de bebê, casamento)

Um tema, principalmente de aniversários, pode ser definido a partir da combinação de cores, uma cor única ou um elemento que sirva de referência para a ocasião. O tema ajuda a planejar o visual da festa.

Combine os talheres com os copos e outros elementos do ambiente.

Para ajudar na hora da limpeza, invista em utensílios descartavéis. Para isso, podem ser utilizados copos de acrilico (que servem como brindes), pratos e talheres de material mais resistente que o plástico comum.

Defina uma data e horário

A festa é um aniversário? Nesse caso pode se considerar a celebração em um final de semana no lugar de um dia útil;

Verifique se feriados e outros eventos importantes não coincidem com a data escolhida;

Considere uma data boa para todos os convidados que sejam importantes;

Considere um horário para início e fim da festa;

Informe às pessoas quando será a data da festa algumas semanas antes (pelo menos três) para que possam ter a data livre.

Compre a decoração para festa

Balões, faixas e serpentinas são algumas opções de decoração tradicional para festa. Veja se a ocasião requer maior ou menor formalidade, pois a escolha da decoração deverá combinar com o estilo da festa.

Os balões são ótimas opções de decoração e podem ser utilizados de várias formas.

Bolo: centro das atenções

Ao entrar no local da festa, os olhos dos convidados devem ser atraídos por uma peça central. Geralmente, o bolo é o componente mais confiável. E se a festa for de aniversário, casamento ou chá revelação, o bolo é uma peça que não pode faltar. Encomende-o com algumas semanas de antecedência para se certificar de que estará pronto a tempo da festa.

Faça uma playlist

A música é um elemento importante e não é uma escolha complicada a ser feita. Para festas em casa, conecte o computador ou o celular a uma caixa de som e deixe sua playlist ou de seus convidados rolando para animar o ambiente.

Carregue a câmera ou o celular

Outra providência que deve ser tomada é checar se a câmera fotográfica está totalmente carregada ou se o cartão de memória possui espaço suficiente para que nenhum momento da comemoração seja perdido. Caso prefira fotografar do celular, certifique-se de o aparelho esteja com a carga completa horas antes da festa.

Tenha ideias para entretenimento

Embora a maioria dos convidados fique feliz em comer e socializar com os demais presentes, é interessante ter alguma coisa preparada. Danças, jogos ou karaokê, podem ser boas opções de diversão.

(*Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)