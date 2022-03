Rússia x Ucrânia: Operações de empresa de bilionário russo no Pará seguem normais, apesar de sanções

A EuroChem Fertilizantes Tocantins, empresa do bilionário russo Andrey Melnichenko que opera nas proximidades do porto de Vila do Conde, em Barcarena, emprega atualmente 124 funcionários próprios e outros 125 terceirizados. O número total de trabalhadores da planta pode chegar até 300 no período da safra. As sanções impostas pela comunidade internacional à Rússia e aos oligarcas do país não afetaram as atividades da empresa, que segue operando normalmente, segundo comunicado enviado para a reportagem.

VEJA MAIS

"A empresa reforça seu compromisso com suas obrigações e garante a entrega de todos os produtos comercializados, mantendo relações comerciais em estreita colaboração com clientes, prestadores de serviços e fornecedores. As operações no Pará seguem conforme planejamento e metas estabelecidas. A fábrica se programa para a manutenção anual no final de março, a fim de garantir o funcionamento pleno da unidade para o período da safra", afirma a empresa.

A unidade de Barcarena é uma das principais unidades de mistura da EuroChem no Brasil, com operações que atendem não só o mercado do Norte do país, mas também abastecem unidades em outras regiões, como Porto Nacional (TO) e Querência (MT).

Andrey Melnichenko, segundo a revista Forbes, é o oitavo homem mais rico da Rússia, com uma fortuna avaliada em R$ 90 bilhões. No último dia 10, ele renunciou ao cargo de diretor e principal beneficiário da empresa, para preservar o grupo EuroChem diante do atual cenário desencadeado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

O empreendimento de Andrey em Barcarena foi implementado em 2015 e a construção da fábrica recebeu investimento de quase R$ 40 milhões, com projeção de produção de 200 mil toneladas de fertilizantes e adubos por ano.