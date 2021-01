Revendedores de gás preparam manifestação em Belém

Revendedores de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), também conhecido como gás de cozinha, preparam para o dia 1º de fevereiro uma manifestação programada para o dia 1° de fevereiro, em Belém. A mobilização da categoria tem o objetivo de protestar contra os sucessivos aumentos promovidos pela Petrobrás no valor do GLP nas refinarias. O protesto está sendo organizado pelo Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás do Pará (Sergap), decidido após reunião ocorrida na última segunda-feira (25), com todos os revendedores , na sede do sindicato, na capital paraense.

“Visamos esclarecer ao Governo Federal e a população brasileira quais são os motivos que estão levando ao caos cerca de 3 mil empresas revendedoras de GLP em nosso estado”, destacou Fernando Oliveira, presidente do Sergap.

O reajuste acumulado no valor do GLP, a política de preços da Petrobrás e o controle de mercado concedido a empresas distribuidoras são algumas das pautas de reivindicação da categoria.

Oliveira acrescenta que “enquanto a Agência Nacional do Petróleo continuar a propiciar que o oligopólio formado por cinco empresas distribuidoras dominem cerca de 92% do mercado brasileiro, enquanto vigorar a portaria que regula as distribuidoras que veda o enchimento de botijões de outras marcas, e enquanto a política de fixação de preços do GLP pelas refinarias da Petrobrás não sofrerem uma alteração que venha a por fim a esses repetidos aumentos que elevaram o preço de janeiro do ano passado até o presente nada menos que dez vezes, nós estaremos vivendo o verdadeiro caos em nosso mercado.”

Segundo a organização da manifestação, o ato não será caracterizado como greve e se juntará a outros protestos semelhantes previstos para a mesma data em outras regiões do país.