Reunião da Codec com a prefeitura de Belém destaca o potencial industrial da região

O município de Belém é uma das cidades do Estado com o maior potencial de atração para novos empreendimentos que visam verticalizar a produção industrial na região. Na última quinta-feira (9), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), Lutfala Bitar, se reuniram para discutir as melhores estratégias para o desenvolvimento industrial na região.

A companhia, que administra quatro Distritos Industriais no Pará, incluindo um na Capital, destaca que o distrito de Icoaraci apresenta potencial de retornos significativos. Na ocasião, o presidente da Codec apresentou dados importantes sobre a região de Icoaraci, com ênfase nos retornos para Belém e região Metropolitana. “O nosso distrito de Icoaraci possui uma área de 204 hectares com 53 empresas em atividade no local. Gerando centenas de empregos para a população que mora nos entornos do distrito”, afirma.

Lutfala Bitar completou ressaltando a importância do diálogo entre a Codec e a prefeitura para fomentar a captação de investimentos para Belém e o suporte da companhia ao município para a implantação dos projetos. “Icoaraci é uma área que atende as necessidades de todas as cadeias produtivas, com mão de obra qualificada e suporte de vários portos ao longo da Baía do Guajará que cercam o município, facilitando a importação de exportação de qualquer tipo de produto”, esclarece.

Para Edmilson Rodrigues, a criação de uma agenda de parceria entre o município e a Codec possibilita compreender melhor os setores econômicos da região e traz benefícios ao setor produtivo e na logística do Distrito de Icoaraci, o que resulta na captação de investimentos. “Precisamos estudar juntos, envolvendo a Codec, a Secretaria de Planejamento da prefeitura e grandes conselhos para definir de forma colaborativa as melhores estratégias para captar investimentos e criar novas possibilidades de linhas de negociações com o setor industrial de Belém. Isso nos trará, com certeza, resultados positivos”, conta o prefeito.

Para o diretor Técnico da Codec, Raimundo Wanderley, é necessário firmar um compromisso através de um termo de cooperação técnica, reunindo agentes da prefeitura e Codec, proporcionando estudos para potencializar novas áreas. “Vamos criar uma equipe permanente de contato para estuda possibilidades técnicas para a viabilidade de novos lotes industriais para o município. Precisamos reunir as propostas e dialogar em parceria pelo nosso desenvolvimento econômico”, explica o diretor.