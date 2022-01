Restituição do Imposto de Renda beneficiará quase 5 mil paraenses no lote de janeiro

Quase 5 mil paraenses serão beneficiados pelo lote de janeiro de 2022 de restituição do Imposto de Renda, que estará disponível para consulta a partir das 9h desta segunda-feira (24). No Estado, serão distribuídos mais de R$ 6,3 milhões entre os 4.984 contribuintes – estão incluídas também restituições residuais de exercícios anteriores.

São 2.941 contribuintes atendidos pela Delegacia da Receita Federal em Belém e unidades jurisdicionadas que, somados, terão direito a R$ 4.314.971,38. Já em Marabá, serão R$ 1.314.219,01 para 1.318 contribuintes; e em Santarém, R$ 685.751, 72 para 725 contribuintes. A 2ª Região Fiscal, formada pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, soma 10.436 contribuintes com direito a créditos no valor total de R$ 13,4 milhões.

Vale ressaltar que o pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda e, caso a conta tenha sido desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 (um) ano no Banco do Brasil. Nesses casos o crédito pode ser agendado pelo https://www.bb.com.br/irpf, ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas. As informações também podem ser consultadas via aplicativo em tablets e smartphones.

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 (um) ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Restituição será paga dia 31 de janeiro

No Brasil, será um total de R$ 281,9 milhões pagos a 240.744 contribuintes no dia 31 de janeiro. Os cidadãos que possuem prioridade legal – 3.586 contribuintes idosos acima de 80 anos, 28.358 contribuintes entre 60 e 79 anos, 2.129 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 9.233 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério – representam 18% desse número de beneficiados com a restituição, ficando com R$ 96.664.742,30 do valor total. Foram contemplados ainda 197.438 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 16/01/2022.