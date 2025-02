Restaurantes vegetarianos e veganos crescem em Belém com público mais consciente

Nos últimos anos, Belém tem testemunhado um aumento significativo no número de restaurantes voltados para uma alimentação mais saudável. Movidos por uma maior consciência ambiental, ética e nutricional, consumidores buscam alternativas que vão além da tradicional culinária paraense e brasileira, adaptando pratos típicos à filosofia vegana e vegetariana. Empresários do setor confirmam essa tendência e relatam que a demanda não para de crescer.

Expansão do mercado vegano em Belém

Francisco Gomes, proprietário de restaurante vegano, acompanha essa transformação há 15 anos. Ele explica que, no passado, a procura por culinária vegana na cidade era mínima, mas hoje o cenário é diferente.

"Entramos nesse segmento há muitos anos e percebemos que o público tem crescido não só por razões de saúde, mas também pela preocupação com o meio ambiente e pelo respeito à vida animal. Antes, poucos procuravam comida vegana. Hoje, além de ampliarmos nosso espaço, conseguimos atrair um público diversificado, incluindo aqueles que querem reduzir o consumo de carne, mesmo sem aderir totalmente ao veganismo", conta o empresário.

Buffet do restaurante de Francisco (Igor Mota / O Liberal)

O restaurante funciona de segunda a sábado, das 11h30 às 15h, e aposta em um cardápio que valoriza ingredientes naturais. Entre os pratos mais pedidos está a maniçoba vegana, que preserva o sabor tradicional, mas sem ingredientes de origem animal. Outro atrativo é a campanha "Segunda-feira Sem Carne", que oferece 10% de desconto no buffet, incentivando clientes a experimentarem refeições sem proteína animal ao menos uma vez por semana.

Padarias e lanches naturais também ganham espaço

Não são apenas os restaurantes que têm visto um aumento na clientela. Petra Marron, fundadora de uma padaria vegana que fica localizada no bairro do Umarizal, percebeu essa mudança e decidiu abrir um espaço dedicado a pães, bolos e lanches sem ingredientes de origem animal e sem glúten. Ela conta como surgiu a ideia de fundar o espaço.

Empresária Petra Marron (Arquivo pessoal)

"Tudo começou nas feiras orgânicas onde eu trabalhava e onde passei a fazer pães e biscoitos para vender. Vegetariana há muitos anos e amante de padarias, eu tinha o desejo de oferecer para a cidade de Belém aquilo que não encontrava nas padarias tradicionais: bolos, queijos, pastas, tortas e refeições sem ingredientes de origem animal. Me desafiei a tornar esse sonho realidade, e mais pessoas se juntaram a mim com a vontade de mostrar que comida à base de plantas pode, sim, ser muito saborosa!", relata Petra.

A padaria funciona de segunda a sábado e tem entre seus campeões de vendas o bolo de chocolate e o salgado de tomate seco com manjericão, descritos pelos clientes como "amor à primeira mordida".

Consumo consciente influencia novos hábitos alimentares

O crescimento desse mercado não se deve apenas à oferta de novos estabelecimentos, mas também a uma mudança na mentalidade dos consumidores. A professora Elba Amoras conta que, ao longo dos anos, sua alimentação se transformou completamente e que essa mudança influenciou até sua família.

"Comecei a me interessar por comida natural depois de fazer um retiro e aprender mais sobre alimentação saudável. No começo, achava difícil substituir certos pratos, mas me apaixonei pela maniçoba vegana e fui percebendo como os vegetais têm tudo o que precisamos. Meu filho hoje come muito mais frutas e minha irmã caçula também mudou a alimentação depois de conviver comigo", relata.

Professora Elba Amoras (Igor Mota / O Liberal)

Elba destaca que essa transição não significa uma dieta rígida, mas sim um processo gradual de conscientização e escolha. "Às vezes dou umas escorregadas, mas o importante é sempre voltar a priorizar os alimentos naturais. Acredito que a natureza nos fornece tudo de que precisamos. A comida pode ser o nosso melhor remédio".

Futuro promissor para a alimentação saudável na capital

Com a crescente busca por alternativas mais naturais, a expectativa é que o setor de alimentação saudável continue em expansão. Para os empresários, o desafio é manter a qualidade e a acessibilidade dos produtos, garantindo que mais pessoas possam aderir a um estilo de vida equilibrado sem abrir mão do sabor.

O sucesso de restaurantes e padarias especializadas reforça que a mudança já está em curso e que Belém, com sua rica culinária, está encontrando novas formas de inovar sem perder sua identidade gastronômica.