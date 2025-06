Restaurantes de Belém devem aumentar faturamento em até 35% no Dia dos Namorados, diz sindicato

O Dia dos Namorados 2025 promete movimentar o setor gastronômico em Belém (PA), com expectativa de aumento no fluxo de clientes e na receita dos estabelecimentos. De acordo com o Sindicato dos Hotéis e Restaurantes do Pará, o crescimento pode chegar a 35% no faturamento em comparação a dias comuns.

Segundo o presidente do sindicato, Fernando Soares, a expectativa de aumento de público nos restaurantes gira entre 30% e 35% em comparação a dias comuns. “É uma data com excepcionalidade, mas hoje em dia não tem o mesmo impacto de outros anos. Ainda assim, todos os segmentos, do carrinho de cachorro-quente aos restaurantes sofisticados, registram ganhos", comenta.

Restaurantes investem em programação especial para casais apaixonados

Para atrair os casais, os restaurantes da capital paraense estão preparando decoração temática, música ao vivo, menus exclusivos com sobremesas e vinhos, e até equipe a caráter com traje de gala. Um dos restaurantes localizados no bairro da Cidade Velha, por exemplo, contará com show ao vivo e um cardápio romântico elaborado para a data, sem reservas — o atendimento será por ordem de chegada.

“É um dos melhores dias do ano para a gente. A casa lota a noite toda, com movimento constante até o fechamento”, destaca Andrea Azevedo, gerente do estabelecimento.

Reservas antecipadas e alta procura no Dia dos Namorados

Outro restaurante, no bairro de Nazaré, já está com todas as reservas esgotadas. A casa adotou um sistema de dois turnos (19h às 21h30 e 22h às 0h30), além de oferecer a possibilidade de permanência integral. Com apresentação de quarteto musical e ambiente decorado, o espaço se prepara para uma noite de alta demanda. O cardápio da noite conta com novas entradas, pratos principais e sobremesas, criados especialmente para o 12 de junho.

“O Dia dos Namorados é a maior data do ano para nós. Supera até o Dia das Mães em faturamento, pela intensidade da comemoração”, afirma o proprietário.

Data impulsiona vendas, mas setor enfrenta desafios com custo dos insumos

Apesar da alta expectativa, o setor também lida com o aumento no preço dos insumos, o que impacta no valor final dos pratos. Segundo Fernando Soares, presidente do Sindicato de Hotéis e Restaurantes do estado, o comportamento dos consumidores tem mudado ao longo dos anos.

“Hoje, muitos casais preferem celebrar em casa ou em meios de hospedagem que oferecem pacotes com jantar, passeio e pernoite. Ainda assim, todos os tipos de estabelecimentos — dos simples aos sofisticados — registram ganhos na data”, afirma.

Segundo ele, o maior número de encomendas delivery costuma partir de casais mais velhos, que optam por evitar filas ou sair de casa em datas movimentadas.