Reservas em hoteis de Belém para o Círio chegam a 85% 

Faltando um mês e meio para o Círio de Nazaré 2023 e os hotéis de Belém já estão com as reservas caminhando para a lotação. A tradicional festividade em honra à padroeira dos paraenses é a alta temporada de Belém do Pará, quando muitos turistas chegam à cidade para encontrar familiares e vivenciar os eventos de devoção à Virgem Maria. Márcio Bellesi, dono de uma rede de hotéis em Belém, afirma que os estabelecimentos dele estão com reservas fechadas e já pagas em 85% da capacidade.

O ápice do Círio, com a procissão que atrai 2,5 milhões de pessoas, este ano acontecerá em 8 de outubro. Mas as atividades dos católicos em torno da festividade já começaram com a Missa do Mandato, ocorrida na última segunda-feira, 21. No entanto, os eventos de maior atração de público, que são as procissões e os eventos culturais, começam a se intensificar duas semanas antes dessa data.

Segundo Márcio Bellesi, a procura por hospedagem “está altíssima”. “Acho que o Círio deste ano será bem maior (vai atrair mais público) do que no ano passado. Pois no ano passado ainda havia uma ressaca da pandemia e as pessoas estão mais dispostas a viajar agora, percebo isso”, avalia o empresário.

Este será o segundo Círio oficial após a pandemia pela Covid-19. A maior festividade de fé do Brasil em número de participantes, foi iniciada em 1973 e, em mais de dois séculos, só foi interrompida pela pandemia, tendo sido suspensa nos anos de 2020 e 2021.

Em maio deste ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou o fim da emergência da saúde pública de importância internacional em relação à Covid-19. Daí a expectativa pela procura de hotéis ser maior este ano em relação a 2022.

“Durante o Círio sempre falta acomodação. Qualquer hotel da cidade fica lotado, do mais simples ao mais luxuoso”, acrescenta Márcio Bellesi.

Como o Círio é alta temporada, os valores das diárias são 50% mais caros do que o normal, normalmente. Mesmo assim, não falta, clientes. “As reservas começaram no primeiro semestre deste ano. Mas sempre ficam uns 10% de vaga para os que procuram na última hora”, afirma.

A antecedência na reserva das acomodações não acontece por acaso. Pois os turistas também compram as passagens áreas com antecedência para garantir a viagem e preços melhores junto às companhias. “A hospedagem está vinculada à passagem aérea, que é cara para Belém. A maioria (dos turistas) já comprou a passagem pelo menos três a quatro meses antes do Círio”.

Atraso na procura

Já Toni Santiago, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) no Pará, tem uma avaliação diferente. Entre os 12 estabelecimentos filiados à entidade a taxa média de ocupação está em 60%, com destaque à procura maior pelos hotéis localizados no percurso das procissões, ou seja, nas Avenidas Nazaré e Presidente Vargas e Praça Frei Caetano Brandão (em frente à Catedral da Sé)

“O movimento ainda é considerado fraco para o período. Os hotéis que ficam no trajeto da procissão são os mais procurados. A taxa média de ocupação nesses hotéis ainda está em torno de 60%”, afirma, referindo-se aos hotéis próximos da rota do Círio. Já em relação aos estabelecimentos que não ficam próximos aos locais em que acontecerão as atividades do Círio, a avaliação é de lotação em 50%, atualmente.

Ele avalia que o custo elevado das passagens aéreas tem tornado a demanda mais tímida do que o esperado pelos empresários do setor para a festividade que está a menos de dois meses para acontecer. “Temos um problema grande com a malha aérea e suas tarifas. Observamos que os preços das passagens aéreas estão limitando muito a procura do hóspede. Notamos um aumento significativo a cada ano no turismo rodoviário para escapar dos preços elevados das companhias aéreas. Muitas agências optam por chegar a Belém de ônibus de turismo”, acrescenta.

No entanto, não há desânimo e o trade turístico aposta que a intensificação vá ocorrer nos próximos dias. “A procura está começando a se intensificar. Achamos que mais próximo ao evento a taxa média deve ficar em torno de 85%”, acredita.