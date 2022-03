Renda Pará e do Reencontro com a Escola: veja quem pode receber pagamento em março

A partir desta quinta-feira, 3, o governo do Estado disponibiliza novamente aos beneficiários a oportunidade de sacar o dinheiro dos programas Renda Pará e Reencontro com a Escola. As agências do Banpará pagarão os benefícios conforme cronograma unificado, que leva em consideração o mês de aniversário dos favorecidos.

O Renda Pará, da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e operacionalização do Banpará, transfere recursos aos mais atingidos social e economicamente pela pandemia da covid-19. A lista de beneficiários está no site www.banpara.b.br (Renda Pará | Consulta).

Já o Reencontro com a Escola pretende estimular o retorno presencial dos alunos às salas de aula, combatendo a evasão escolar e incentivando novas matrículas para o ano letivo de 2022.

O programa é destinado aos 595 mil estudantes matriculados na rede pública de ensino convencional e também no ensino tecnológico, profissional e superior em 2021. O investimento é de R$ 108 milhões do Tesouro Estadual.

Para 121 mil alunos concluintes do ensino médio (3ª série), o valor é de R$ 500. Já para os 474 mil que frequentam os demais anos, séries e modalidades de ensino a quantia concedida é R$100.

A secretária de Educação, Elieth de Fátima Braga, diz que o incentivo do Estado ao retorno presencial às escolas também fomenta a economia. “Pedimos que os beneficiários fiquem atentos ao cronograma, para resgatar aquilo que é seu por direito”, aconselha a secretária.

Cronograma

3 de março - Nascidos em janeiro e fevereiro.

4 de março - Nascidos em março e abril.

7 de março - Nascidos em maio e junho.

8 de março - Nascidos em julho e agosto.

9 de março - Nascidos em setembro e outubro.

10 de março - Nascidos em novembro e dezembro.

O que é preciso para receber os benefícios no Banpará?

O horário de funcionamento das agências do Banpará, de segunda a sexta-feira, é das 9h às 15h (Belém) e das 9h às 14h (demais municípios do interior do Estado). Para o saque do Renda Pará, será necessário apresentar o comprovante de imunização contra a covid-19 quando for receber a quantia.

Para o Reencontro com a Escola, é preciso apresentar declaração de matrícula expedida no site da Seduc; documento oficial com foto (Carteira de Trabalho, RG ou CNH) e comprovante de vacinação contra a covid-19 (exigido para maiores de 12 anos). Para alunos menores de 18 anos, os pais ou responsáveis devem apresentar o CPF durante o atendimento bancário para que o pagamento seja liberado.