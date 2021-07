Renda Pará 500 deve alcançar 25 mil beneficiários

Nesta segunda-feira (5), o programa Renda Pará 500 atinge novas categorias profissionais. Dessa vez, a iniciativa do governo do Estado se estende a motoristas de aplicativos e motofretistas, além dos retardatários do grupo anterior - motoristas profissionais e mototaxistas - que, por algum motivo, não conseguiram receber o auxílio.

O governo aconselha que, antes de ir a uma agência do Banpará, o beneficiário deve se certificar de que o seu nome está na lista de contemplados. Para isso, basta acessar os sites da Secretaria de Estado Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (www.seaster.pa.gov.br) e do Banpará (www.banpara.b.br) com o número de CPF e data de nascimento. Mas não basta estar na lista, é preciso acompanhar o calendário de pagamento, que é baseado no mês de nascimento dos beneficiários.

Se durante a consulta a um dos sites aparecer a mensagem "não cadastrado", a pessoa deve se dirigir a uma agência do Banpará com os documentos pessoais para fazer a regularização de dados.

"Nessa etapa nós esperamos aproximadamente 25 mil pessoas para receber algo em torno de R$ 13 milhões, recursos que estarão disponíveis para as pessoas terem uma contribuição pessoal e familiar, e para contribuir no plano mais geral de manutenção de empregos, geração de oportunidades e outros benefícios", detalha o titular da Seaster, Inocencio Gasparim.

Quem não puder ir ao banco na data referente ao mês de nascimento pode buscar uma agência nos dias seguintes, mas esse comportamento deve ser evitado para que não haja unidades lotadas, o que aumenta o tempo de espera para o atendimento.

"Desejamos que essa etapa final da entrega desse benefício se dê com bastante tranquilidade, e que mais uma vez o Governo do Estado seja reconhecido por estar fazendo a sua parte no combate a essa pandemia e na contribuição da melhoria e da manutenção de condição de vida das famílias", conclui o gestor.

Veja o calendário da nova etapa:

05 de julho - nascidos em janeiro

06 de julho - nascidos em fevereiro

07 de julho - nascidos em março

08 de julho - nascidos em abril

09 de julho - nascidos em maio

12 de julho - nascidos em junho

13 de julho - nascidos em julho

14 de julho - nascidos em agosto

15 de julho - nascidos em setembro

16 de julho - nascidos em outubro

19 de julho - nascidos em novembro

20 de julho - nascidos em dezembro