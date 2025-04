Rede atacadista inaugura nova loja em Redenção com geração de 300 empregos

A rede atacadista Atacadão inaugurou uma unidade no município de Redenção, sul do Pará. A nova loja gerou cerca de 300 postos de trabalho diretos e indiretos, contribuindo para o fortalecimento da economia local.

A unidade oferece vagas abertas para os cargos de auxiliar de trocas, operador de loja (reposição), operador de empilhadeira, estoquista e auxiliar de depósito. Interessados devem entregar o currículo diretamente na loja, no setor de atendimento.

Localizada na Avenida Perimetral, s/n – quadra 1 – lote 2, no bairro Casas Populares, a loja funcionará de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 7h às 20h.

Além do modelo de atacarejo, a unidade oferece serviços voltados ao consumidor final, como padaria, açougue, frios fatiados, setor de eletrodomésticos e uma área exclusiva para flores e plantas. A estrutura conta ainda com iluminação 100% em LED, refrigeração por propano e coletores para reciclagem, reforçando práticas de sustentabilidade.

Segundo a empresa, o objetivo é atender desde pequenos comerciantes até o público em geral, com produtos variados e preços competitivos. A expansão também fortalece a presença da rede na região Norte, onde a marca já atua com outras unidades.

“A inauguração da unidade em Redenção reforça nosso compromisso com a região Norte e com o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Estamos levando um modelo de loja moderno, com serviços que atendem tanto o pequeno comerciante quanto o consumidor final, sempre com foco na oferta de produtos de qualidade a preços competitivos. É uma alegria ampliar nossa presença no Pará e contribuir para o crescimento econômico local”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Entre os benefícios oferecidos aos colaboradores estão assistência médica e odontológica, refeitório no local, vale-transporte, auxílio-creche, premiação por resultados, cesta de fim de ano, subsídio educacional e vantagens no uso do cartão da rede.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)