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Economia

Receita diz que arrecadou R$ 2,6 bi com autoregularizações em declarações do IR em 2025

De acordo com o órgão, em 2025 foram 45 milhões de declarações recebidas, sendo que 31 milhões receberam as informações preenchidas automaticamente

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil)

A Receita Federal informou, nesta quinta-feira, 9, que arrecadou R$ 2,6 bilhões em 2025 apenas com declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) autoregularizadas. Foram 3,2 milhões de pessoas retidas na malha fina no ano passado, com 2,4 milhões que se regularizaram, cerca de 75%.

De acordo com o órgão, em 2025 foram 45 milhões de declarações recebidas, sendo que 31 milhões receberam as informações preenchidas automaticamente. Metade das pessoas optou por usar esses dados prontos.

No caso dos contribuintes de alta renda, foram 25% de declarações retificadas com R$ 2,6 bilhões de crédito tributário autorregularizado.

O Fisco disse que acompanhou 9,2 mil pessoas jurídicas classificadas como os maiores contribuintes. Estes representam 57% de toda a arrecadação federal.

O órgão afirmou que se alcançou o maior índice de autorregularização desse grupo desde 2020, chegando a R$ 58,2 bilhões.

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