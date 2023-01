Reajuste de crédito consignado para beneficiários do INSS deve aquecer a economia

Como reflexo do reajuste dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de até 5,93%, válidos desde o dia 1º de janeiro, beneficiários agora também tiveram o limite de crédito para empréstimo consignado ampliado. O valor a mais disponível deve aquecer a economia, afirma o economista Nélio Bordalo, do Conselho Regional de Economia do Estado do Pará e Amapá (Corecon PA/AP).

“O reajuste do benefício já é interessante para manter o poder de compra do aposentado, e o reajuste do consignado irá contribuir para a movimentação de recursos na economia brasileira por meio de pagamentos de dívidas ou compras de produtos que são de interesse do consumidor”, explica o especialista.

Com os acréscimos na folha de pagamento deste mês, os segurados podem contratar novos empréstimos, de acordo com o limite do comprometimento da renda. De acordo com a regra do INSS, a quantia de margem do crédito consignado, ou seja, o valor da renda que pode ser comprometido com o empréstimo, é de 45%, sendo 35% no empréstimo consignado, 5% para despesas e saques no cartão de crédito consignado e 5% para gastos no cartão de benefício.

Já entre os funcionários da iniciativa privada com carteira assinada, o limite é de 40%, sendo 35% para o empréstimo e 5% para as despesas com cartão de crédito consignado. Pela norma vigente, o número de parcelas deve ser acordado entre o banco e o contratante.

Bordalo avalia que esse reajuste pode ser fundamental para os pagamentos de dívidas. “Para quem estiver realmente necessitando de empréstimo para saldar dívidas que estejam comprometendo o orçamento da família, esse reajuste é muito bom. Não é interessante pedir o empréstimo para compras desnecessárias, portanto, é importante avaliar a real necessidade ou não do empréstimo”, aconselha o economista.

Antes de contratar o consignado, é importante também verificar a taxa de juros do empréstimo e comparar com taxas praticadas por outros bancos. E se realmente é necessário fazer o empréstimo analisando os compromissos já assumidos no orçamento familiar”, finaliza.

Entenda o consignado

O crédito consignado é um tipo de empréstimo em que o pagamento é descontado diretamente do benefício previdenciário mensalmente. Com o desconto direto na folha, a garantia do pagamento em dia o torna um tipo de crédito mais barato que outras opções do mercado. Além dos aposentados e pensionistas do INSS, os trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos também podem contratar essa modalidade de empréstimo, porém, para estes, as parcelas são descontadas dos salários.