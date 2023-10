Rastrear o carro é a melhor arma contra os criminosos; setor cresce no Pará

O rastreamento de veículos cresce em todo o país devido aos avanços tecnológicos das ferramentas de monitoramento. As áreas que mais se destacam com inovação no segmento são o de logística e de segurança, que investem fortemente em equipamentos para otimizar os serviços de localização oferecidos para empresas e também para pessoas físicas.

A necessidade de ampliar o controle de operações logísticas, controle de entregas, da jornada do condutor, do veículo, além da otimização das rotas, impulsionam cada vez mais a evolução dos dispositivos de rastreamento veicular no país. No Pará, o setor é aquecido com a crescente procura de proprietários de veículos que temem a violência urbana, afirma Mayana Ribeiro, consultora de vendas da Cartrace Rastreamento Veicular, que atua há cerca de 20 anos no segmento.

VEJA MAIS

Empresas paraenses buscam equipamentos de localização para redução de custos

A consultora ressalta que muitas empresas paraenses buscam os equipamentos de localização para usá-los, especialmente, em gestão de frotas para fins de redução de custos operacionais. “Vale acrescentar que o segmento de rastreamento de veículos é considerado um serviço essencial, não somente no Estado do Pará, e sim no Brasil inteiro”, pontua Mayana Ribeiro.

A maior demanda dos paraenses é para o bloqueador veicular, o qual garante a interrupção do automóvel nos casos de roubo. Nessa situação, Mayana explica que a orientação é que o condutor não reaja à abordagem dos criminosos e entre em contato com a central para rastrear o veículo.

“O condutor é orientado a entregar o veículo e ligar para a central de roubos. O bloqueio é feito pela plataforma de rastreio, que bloqueia o fornecimento do combustível imediatamente, assim o veículo não funcionará em hipótese alguma”, diz Mayana.

O mercado paraense conta com a tecnologia de monitoramento via satélite. O equipamento consegue acompanhar operações em áreas remotas e transmite as coordenadas sem depender de torres de telefonia celular, como a rede GSM.

“A ferramenta mostra todo o percurso do veículo 100% via satélite e conquista muitas empresas, principalmente as que possuem máquinas pesadas, como retroescavadeiras, tratores, colheitadeiras e embarcações”, aponta a consultora.

Para as pessoas físicas, o rastreador possibilita encontrar o veículo de forma mais rápida, inclusive utilizando o próprio celular, por meio de aplicativo. O acompanhamento é feito durante 24 horas por dia, e facilita o acesso aos relatórios de percursos e rotas que o veículo percorreu.

Lucio Martins Ferreira, operador de monitoramento, enfatiza que os equipamentos estão se tornando cada vez mais acessíveis para a população, com desenvolvimento de equipamentos adaptáveis às necessidades do mercado e com alternância de rede de comunicação para gerar um baixo consumo energético, sem que haja prejuízos à eficácia do serviço de rastreamento. Porém, o setor ambiental tem utilizado os dispositivos para auxiliar o combate ao desmatamento ilegal e energia limpa, conforme alega o operador.

Tecnologias avançadas

A logística de transporte de cargas incorpora tecnologias de monitoramento que utilizam dados de telemetria, como quilometragem, velocidade, estado de ignição para captar o status de um ou mais veículos. “Tais dados são captados pelos equipamentos e guardados em um banco de dados para uso futuro em análises gráficas”, revela Ferreira.

Guilherme Pareja, proprietário de uma empresa de rastreadores, afirma que os dispositivos são úteis para analisar o perfil de condução, como aceleração, freada, consumo, temperatura, entre outros detalhes.

Ele ressalta que os avanços na fabricação do hardware garantem, hoje, a criação de relatórios aos gestores de empresas, nos quais podem ser identificados os erros e acertos para alinhar os projetos da companhia que precisam de mudanças. “Os dispositivos permitem calcular o custo do quilômetro rodado carregado e vazio, isso faz com que a empresa tenha o custo operacional mais preciso, e consiga controlar o tempo gasto em cada rota para ter uma previsão de entrega mais precisa. Existe também a possibilidade de uso de aplicativo pelo condutor para informar a chegada ao cliente, inicio de descarregamento, final de descarregamento, informar paradas, informar devoluções tudo pelo aplicativo”, esclarece Pareja.

O setor também utiliza o GPRS (Geral Packet Radio Service ou Serviço de Rádio de Pacote Geral), que consiste em transmitir dados usando rede móveis 2G; GPS (Global Positioning System ou Sistema Global de Posicionamento), que realiza a leitura da geolocalização por meio da rede mundial de satélites em tempo real; e rastreadores por radiofrequência que utilizam a emissão do sinal de rádio para estabelecer o contato com as torres de transmissão. A novidade é o sistema chamado LoRa que permite comunicação de longas distâncias com um menor consumo de energia.

“Esses dados de coleta avançados precisam ser captados por equipamentos específicos, que fazem a leitura da rede Can do veículo, existe a possibilidade de colher informações como RPM, odômetro, temperatura, aceleração, consumo médio, consumo instantâneo, nível de combustível, e outros mais. Porém, todas essas informações coletadas só faz sentido se tiver alguém para analisá-las e tomar as devidas providências, caso isso não aconteça, ela perde o sentido, o cliente precisa investir em algo mais caro, olhar os dados e conversar com o condutor para mudar o perfil de condução é essencial para as corporações", conclui o empresário.