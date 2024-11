Quanto está custando a gasolina em Belém? Veja a lista com os preços dos postos da capital

A gasolina está pesando no bolso dos consumidores paraenses. Em alguns postos da capital, o combustível chega a ultrapassar os R$ 6. A reportagem do Grupo Liberal percorreu as ruas da capital na tarde desta segunda-feira (04) para levantar o custo do litro desses dois combustíveis.

Pela apuração da equipe de reportagem, dependendo da forma de pagamento, a gasolina na capital pode custar de R$ 5,81 a R$ 6,99, enquanto o etanol vai de R$ 4,35 a R$ 4,79

Preços do etanol e da gasolina em postos de combustíveis de Belém

Para as compras em débito, dinheiro ou PIX, os valores foram os seguintes:

Consulta entre 17h e 18h30 desta segunda-feira (04)

Av. Duque de Caxias com Dr. Freitas

G (gasolina): R$ 6,09

E (etanol): R$ 4,79

Av Júlio César antes do Viaduto Daniel Berg (Ao Lado do Clube T1)

G (gasolina): R$ 6,19

E (etanol): R$ 4,69

Av. Pedro Miranda com Tv. Lomas Valentinas

G: R$ 6,17

E: R$ 4,69

Av. Júlio César (ao lado do Parque da Cidade)

G: R$ 6,19

E: R$ 4,69

Av. Dr Freitas entre Passagem do Arame e Santa Helena

G: R$ 6,19

E: R$ 4,69

Av. Pedro Álvares Cabral com Passagem Mucajá

G: R$ 5,81

E: R$ 4,35



Av. Pedro Álvares Cabral em frente ao Clube Casota

G: R$ 6,17

E: R$ 4,69

Travessa Humaitá entre Av. Marquês de Herval e Av. Pedro Miranda

G: R$ 6,19

E: R$ 4,79

Para as compras no cartão de crédito os valores foram os seguintes:

Consulta entre 17h e 18h30 desta segunda-feira (04)

Av. Duque de Caxias com Dr. Freitas

G (gasolina): R$ 6,99

E (etanol): R$ 4,79

Av Júlio César antes do Viaduto Daniel Berg (Ao Lado do Clube T1)

G (gasolina): R$ 6,79

E (etanol): R$ 4,69

Av. Pedro Miranda com Tv. Lomas Valentinas

G: R$ 6,79

E: R$ 4,69

Av. Júlio César (ao lado do Parque da Cidade)

G: R$ 6,79

E: R$ 4,69

Av. Dr Freitas entre Passagem do Arame e Santa Helena

G: R$ 6,79

E: R$ 4,69

Av. Pedro Álvares Cabral em frente ao Clube Casota

G: R$ 6,79

E: R$ 4,69

Travessa Humaitá entre Av. Marquês de Herval e Av. Pedro Miranda

G: R$ 6,79

E: R$ 4,79