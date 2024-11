Qual o preço da cesta básica em Belém? 8 dos 12 produtos aumentaram; veja quais

Dos 12 produtos que fazem parte da cesta básica das famílias paraenses, 8 subiram de preço em outubro. É o que aponta os dados divulgados nesta quarta-feira (6), pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) no Pará Em média, os itens subiram 0,33% nos supermercados de Belém, ao comparar com o mês de setembro, passando de R$ 647,79 para R$ 649,90. Houve ainda um aumento de 2,68% em relação ao mesmo período no ano passado, em outubro de 2023, quando o valor médio da cesta básica era R$ 632,92.

Já no acumulado do ano, de janeiro a outubro, o aumento foi de 0,69%, com 8 dos 12 itens da cesta apresentando reajuste superior à inflação de 3,5% calculada para o período. O café em quilogramas (kg), por exemplo, custava em média R$ 35,04 em janeiro deste ano e, no último mês, subiu para R$ 45,84, calculando um aumento de 31,08% no período.

Para aqueles que empreendem no estado, o aumento dos preços tem impactado diretamente na logística de compras. Gabriel Gaulle relata que encontrar um preço acessível para a compra de materiais para sua padaria tem se tornado cada vez mais difícil. “Pelo menos quatro vezes na semana eu faço compras de material para produção de pães e alimentos para revenda e sempre vejo mudanças no preço, a gente precisa ficar procurando em vários mercados no mesmo dia para ver em qual tem um preço melhor, o aumento é notório e ele não desacelera”, afirma o empreendedor.

Preço dos produtos da cesta básica em Belém 🛒

Produto Valor médio R$ (out. 2024) Variação no mês Variação do ano Carne (Kg) R$ 36,70 1,44% 0,52% Leite (litro) R$ 8,02 1,39% 13,92% Feijão (Kg) R$ 6,38 6,69% - 4,49% Arroz (Kg) R$ 7,13 - 2,73% 15,56% Farinha (Kg) R$ 10,82 0,00% 4,14% Tomate (Kg) R$ 7,57 - 4,42% - 19,38% Pão (Kg) R$ 15,77 0,32% 1,02% Café (Kg) R$ 45,84 0,73% 31,08% Açúcar (Kg) R$ 5,63 - 1,57% - 11,34% Óleo (900 ml) R$ 7,50 1,35% 8,23% Manteiga (Kg) R$ 63,75 2,36% 8,05% Banana (dúzia) R$ 10,45 1,16% 14,58% Cesta Básica R$ 649,90 0,33% 0,69%

O estudo também apontou que para uma família padrão paraense, com dois adultos e duas crianças, o total da cesta básica seria de R$ 1.949,70. Levando em consideração o valor atual do salário mínimo de R$ 1.412,00, seria necessário aproximadamente 1,38 salários mínimos para a manutenção básica da família e aquisição dos alimentos necessários.

“A diferença é enorme comparando os últimos meses, o café que eu comprava por em média R$ 7 reais, hoje encontro por R$ 11 reais, 250g de café. Hoje, a gente tem que economizar muito no momento das compras, aquilo que antes era possível comprar para nosso lazer, hoje já não dá mais porque se não falta no básico”, conta Maiara Batista, dona de casa da região metropolitana de Belém.