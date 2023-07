Qual o preço das frutas em Belém? Veja o valor do abacaxi, da melancia, da manga e outras

O período de verão, até mais do que os outros, tem um grande apelo para o consumo de frutas. Em Belém, o valor do alimento não tem agradado os consumidores que, ao longo deste semestre, tiveram que conviver com as constantes altas. Nesta terça-feira (18/07), uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese no Pará) aponta que a elevação do preço continua.

Veja o valor das frutas comercializadas em Belém

Abacate - R$ 6,86 Kg

Abacaxi - R$ 5,91 Kg

Acerola - R$ 9,49 Kg

Banana Prata - 6,71 Kg

Goiaba - R$ 8,26

Laranja - R$ 5,86

Limão - R$ 3,12

Mamão - R$ 8,20

Manga rosa - R$ 12

Maracujá - R$ 11,75

Melancia - R$ 4

Melão Amarelo - R$ 6

Tangerina - R$ 10

*Os valores são referentes ao mês de junho/2023 de acordo com pesquisa do Dieese no Pará

VEJA MAIS