Público lota abertura da 36ª edição do Chocolat Festival em Ilhéus, na Bahia

Empreendedores, turistas e amantes de chocolates, participaram, nesta quinta-feira (18), da abertura da 38ª edição do Chocolat Festival, que há 15 anos é realizado em Ilhéus, na Bahia. O evento, que segue até este domingo (21), no Centro de Eventos de Ilhéus, reúne produtores do ramo de chocolates de várias partes do país, e, especialmente, do Pará, já que o Estado disputa o primeiro lugar de maior produtor nacional de cacau com a Bahia.

Para a paraense e vendedora de chocolates Tatiana Borcem, o festival é uma grande oportunidade para dialogar sobre as tendências do mercado do cacau e derivados, além de oferecer a oportunidade de degustação dos melhores produtos produzidos no Pará para o restante do Brasil.

“Nós trabalhamos com a matéria-prima toda do Pará. Nosso cacau é de uma cooperativa de Tomé-Açu. Nós trabalhamos com diversos sabores, todos de lá do Pará. Temos o chocolate desde o intenso ao mais suave, todos saborizados”, detalha a paraense.

Abertura do Chocolat Festival em Ilhéus, na Bahia

O evento é uma realização da MVU Empreendimentos e conta com o apoio financeiro do Governo da Bahia, Governo do Pará, através da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e do Funcacau, além de entidades privadas que incentivam o empreendedorismo e o desenvolvimento da cadeia produtiva, como a CIN, Fieb, Sebrae, ApexBrasil, Unicafes BA, Ceplac, e outras diversas instituições.

Crescimento do segmento

A iniciativa de discutir sobre a produção e apresentar as inovações resultantes do setor cacaueiro na Bahia surgiu do empresário Marco Lessa, CEO do Grupo M21, em 2009. Devido à relevância e crescimento da produção nacional, o evento se expandiu para países da Europa como França e Portugal.

Apesar de conquistar o cenário internacional, Lessa ressalta que a edição na Bahia é especial e faz parte do ciclo de eventos para promover a cacauicultura no Brasil e no mundo.

“A primeira noite foi incrível, surpreendente. Um número recorde para essa primeira noite nesse festival que acontece há 15 anos. São 38 edições no Brasil inteiro, incluindo o Pará com Belém e Altamira. Estou muito feliz com as pessoas respondendo a convocação, ao convite e vindo aproveitar e conhecer todas as maravilhas do cacau e chocolate na nossa região”, afirma Lessa.

Pará

Representando o governo do Pará, o secretário-adjunto da Sedap, João Carlos Ramos, ressalta a importância da participação paraense no evento, especialmente com o reconhecimento do Estado como o maior produtor nacional de cacau.

“A expectativa é, mais uma vez, de estar representando o nosso Estado, com nossos produtores aqui, mostrando tudo que nós temos de melhor. Nós fomos agraciados agora, no final do ano passado, com a melhor amêndoa do mundo. Os dois melhores produtores saíram da região de Medicilândia. Então eu acho que é muito importante estarmos aqui, bem representados, com toda a atividade sendo levada pelo nosso governador e capitaneando todas essas relações”, afirmou o adjunto da Sedap.

Na abertura, os visitantes tiveram a oportunidade de prestigiar o chef Léo Vilela esculpindo uma estátua de chocolate. Entre as atrações, o público infantil pôde experimentar uma imersão na produção de chocolate por meio de uma oficina de kids cooking. A programação também contou com diversas atrações culturais, com apresentação de cantores, dançarinos e o Cortejo Afrocultural Batukejeje.