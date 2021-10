Público liberado para dirigir o novo modelo da picape em uma pista off-road

Até o próximo domingo, 3, os amantes de veículos de qualidade poderão conferir a Ford Ranger 2022 dentro da programação do “Ranger Day”, evento realizado desde a quinta-feira (30) no estacionamento do Shopping Grão-Pará, em Belém. O veículo da Ford é conhecido como picape “Raça Forte do Brasil” e em 2021 foi escolhida como a melhor compra pela revista especializada Quatro Rodas.

Durante os quaro dias de programação do Range Day, a Fênix Ford, do grupo Revemar, estará com um estande, onde modelos da picape estarão em exposição. Anexo ao estande, o público poderá fazer o test drive em uma pista off-road, cheia de obstáculos, em um terreno de 5 mil m², onde os condutores terão a oportunidade de conferir a dirigibilidade e atributos da nova Ranger.

O Ranger Day vai oferecer condições exclusivas para aquisição do veículo que tem cinco anos de garantia e valor a partir de R$ 195 mil. A ação promocional promovida pela Ford Revemar vai proporcionar adrenalina e aventura ao público, que terá a oportunidade de conhecer os atributos e o desempenho da Ranger modelo 2022.

Uma equipe formada por condutores especializados e analistas da área de vendas estará de prontidão para atender os interessados e possíveis compradores. No stand da Ford Fênix, o público poderá obter ainda mais detalhes das condições exclusivas e diferenciadas, oferecidas durante o evento. A expectativa é de que muitos test drives sejam realizados.

Novidades

O coordenador de marca da Fênix Ford, Maurício Aranna, falou do evento que apresentará a Ranger 2022 ao público. Ele destacou a versatilidade da picape. “Nós temos desde o carro de trabalho ao carro mais urbano, até ao top de linha que é Limited, que entrega diversos fatores relacionados à tecnologia, segurança e dirigibilidade do carro”, garantiu.

Público pode sentir a emoção de dirigir em uma pista cheia de desafios (Sidney Oliveira / O Liberal)

Aranna garantiu também que as unidades da Ford que fecharam no País, fabricavam os veículos como Ecosport e Ford Ka. Já a produção da Ranger se manteve para atender toda América Latina, inclusive o Brasil. Para 2023, a Ford pretende investir mais de U$S 400 milhões na produção da Ranger sob uma nova plataforma, que deve atender também o País.

“A Ford segue forte no Pará, estamos cada vez mais investindo na marca como grupo. Estamos reformando as lojas de Belém e de Marabá, o grupo está expandido com novas operações. Estamos muito confiantes no trabalho que a gente vem fazendo. Para você ter uma ideia, no mês passado, aqui no Pará nós vendemos mais de 160 picapes entre nossa operação de Belém, Marabá e Parauapebas”, destacou Maurício Aranna.

Weverton Praia pilotou a versão 2021: "segurança" (Sidney Oliveira / O Liberal)

Investimentos mecânicos em suspensão, controle de descida, com mais segurança, e incremento na tração 4x 4 para terrenos mais severos são alguns dos mais novos atributos da Ranger 2022. “A questão do controle de descida, como aquele ‘king’, que é uma elevação, onde o carro sobe em condição adversa e quando desce, o veículo se desloca sozinho e o condutor apenas controla a direção”, ressaltou o coordenador de marca da Fênix Ford.

Test drive

Já proprietário de uma Ranger, o psicólogo Weverton Praia, 61, testou as novidades da versão 2021. “Foi uma experiência muito boa, pois nunca tinha entrado numa pista de provas como essa, como inclinação, subida de rampa e todo um terreno acidentado. Tem horas que dá uma insegurança muito grande, mas depois que você passa, vem a sensação de alívio e segurança. Achei interessante a experiência”, avaliou, que já estava fechando a compra da nova versão da Ranger. O engenheiro elétrico Tales Queiroz, 53, aproveitou a ida ao shopping e também encarou a pista off-road e conheceu a funcionalidade do veículo da Ford. “A experiência foi muito boa. A funcionalidade nesse tipo de terreno sensacional, suspensão independente e uma série de funcionalidade que dão segurança para dirigir neste tipo de terreno”, assegurou o engenheiro.