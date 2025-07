Projeção do Focus para crescimento do PIB de 2025 segue em 2,23%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 continuou em 2,23%. Um mês antes, era de 2,20%. Considerando apenas as 32 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, caiu de 2,26% para 2,23%.

O Banco Central (BC) aumentou a sua estimativa de crescimento da economia brasileira este ano, de 1,9% para 2,1%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre. Segundo a autarquia, a atividade continua resiliente, embora já seja possível observar "certa moderação" no ritmo de expansão.

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 oscilou de 1,86% para 1,89%. Um mês antes, era de 1,83%. Considerando só as 30 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, permaneceu em 2,0%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 continuou em 2,0% pela 15ª semana seguida. A estimativa intermediária para 2028 ficou estável, em 2,0%, pela 70ª semana seguida.