Programas de vantagens em companhias aéreas ajudam a economizar, entenda

Acumular milhas ou pontos para transformá-los em descontos na hora de comprar uma passagem aérea é uma das melhores estratégias das companhias para fidelizar clientes e aumentar sua receita. As empresas vendem esses pontos para bancos e outras empresas, que por sua vez, oferecem as vantagens aos seus clientes e, nesse sistema de recompensas, o lucro é gerado desde a venda do crédito aos bancos até o cliente final, que aumenta o seu consumo. Os paraenses já começaram a usufruir do acúmulo de pontos, contam como a experiência realmente proporcionou vantagens e explicam como acessá-las.

As maneiras de acumular são diversas, como explica o médico paraense Wagner Andrade, que, além de usar o sistema de recompensas há pelo menos cinco anos, com ênfase para o período da pandemia, também produz conteúdo na internet sobre essa experiência. Segundo ele, o primeiro passo é realizar o cadastro nos programas de fidelidade diretos das companhias, esses são os que acumulam milhas aéreas. Mas, existem também a possibilidade de acumular pontos, o que acontece principalmente por empresas parceiras e bancos, reunindo pontos a cada compra dos clientes, por exemplo.

“Tu podes conseguir, na verdade, até viajar de graça. Por exemplo, se você usou seu cartão de crédito, o teu cartão pontua nos programas das companhias, e aí você vai juntando aquela quantidade de milhas, e com essa milha que você juntou só com o teu uso do cartão, tu pode ir lá e conseguir emitir uma passagem e só vai pagar a taxa de embarque. Então, teoricamente, a passagem saiu de graça”, explica Andrade.

Em um exemplo prático, o publicitário e especialista em marketing para academias Lucas Pantoja, lembra que conseguiu economizar quase 80% em uma passagem de ida e volta que, anteriormente, custaria em torno de R$ 900, mas com a aplicação das milhas acumuladas saiu por R$ 200. Nesse exemplo, ele conta que utilizou em média 40.000 milhas para chegar a redução.

Quantas milhas são necessárias?

O consumidor Wagner Andrade afirma que não existe uma quantidade exata, mas que atualmente é preciso acumular bastante, o que mudou nos últimos anos. Ele ressalta que existem formas de melhorar o desempenho, por exemplo, se programando com antecedência. “Se você consegue emitir a passagem com antecedência, ela provavelmente vai sair mais em conta, agora se for muito perto, vai sair caríssimo”, explica. Ele conta que a pesquisa também ajuda muito e lembra de uma experiência recente em que conseguiu comprar uma passagem com 3.900 milhas, o que descreve como “uma achado”.

Pontos só servem para viajar?

Além de economizar na hora de comprar uma passagem aérea, os pontos e milhas utilizados nos sistemas de recompensa também podem auxiliar na economia de outros serviços. Andrade também faz uso das recompensas para pagar estadias em hotéis e refeições em restaurantes, por exemplo. Um uso menos comum, é o pagamento da própria fatura do cartão com os benefícios acumulados.

Serviço é bem aceito?

As companhias aéreas registraram números altos quanto ao resgate de milhas e pontos de clientes no último. De acordo com um levantamento do programa de pontos da Latam Airlines, cerca de 6,9 milhões de passagens foram resgatadas com pontos no ano de 2024, um resultado, segundo eles, 20% maior que o dado do ano anterior (2023). No caso da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., alcançou o número de 68,4 bilhões de milhas resgatadas. Os resultados demonstram a adesão crescente dos consumidores ao nível nacional.