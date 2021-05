Programa de Regularização Incentivada termina hoje em Belém

Termina nesta segunda-feira (31), o prazo de vigência do Programa de Regularização Incentivada (PRI), da Secretaria Municipal de Finanças de Belém (Sefin), que oferece descontos de até 90% para pagamento de dívidas tributárias com o município.

De acordo com a Prefeitura, o Programa iniciou no dia 15 de abril e iria até 15 de maio, mas foi prorrogado até hoje. Não haverá nova prorrogação.

A Prefeitura esclarece, ainda, que o sistema de parcelamento na internet não está vinculado ao horário de atendimento presencial das unidades da SEFIN.

No portal da Secretaria (http://www.belem.pa.gov.br/sefin/site/), o serviço estará disponível até às 23h59min desta segunda.

Quem não puder acessar o programa pela internet, poderá se dirigir à Central de Atendimento na Praça das Mercês até às 15h e nas unidades de atendimento no Shopping Pátio Belém e no Parque Shopping até às 17h.

De 15 de abril até o dia 21 de maio, dentro do programa, foram negociados R$ 28.915.384,27 e arrecadados R$ 13.705.645,97, um percentual de 47,40% em relação ao que foi negociado.

Os descontos nos juros e multas variam de 10% (50 parcelas) a 90% (à vista ou em até 3 parcelas)