Produtos de verão aquecem comércio de Belém com otimismo e boas vendas

Com a chegada do verão amazônico e a proximidade das férias escolares, o centro comercial de Belém começa a registrar um aumento nas vendas de produtos típicos da estação. De bóias a óculos espelhados, comerciantes e consumidores demonstram otimismo para o mês de junho, tradicionalmente um dos mais movimentados do ano para o setor.

Venda de óculos cresce com foco no público jovem e esportista

No tradicional Complexo do Ver-O-Peso, o vendedor Elielson Ferreira já sente a movimentação aumentar. Ele trabalha com óculos de sol variados, especialmente os modelos esportivos com lentes espelhadas, que vêm sendo os mais procurados por jovens e turistas.

“As vendas estão levantando, devagar, mas já tá começando a sair mais. Os óculos espelhados grandes, que são usados para corrida, são os que mais saem”, afirma Elielson. Segundo ele, os preços variam entre R$ 50 e R$ 70, com descontos progressivos a partir de três unidades.

O comerciante aposta em um junho promissor, destacando a importância da variedade e inovação no mix de produtos. “Estamos com mais materiais neste ano, então esperamos vender mais que no ano passado. A gente sempre tá inovando.”

Boias e artigos de praia lideram as vendas em lojas de variedades

Na outra ponta do centro comercial, Silvia Santos, vendedora em uma loja de variedades, também acompanha o crescimento nas vendas com otimismo.

“A procura por boias já começou e deve aumentar mais no início de junho. A gente vende muita boia e artigos de areia como baldinho e pazinha.”

As boias vendidas por Silvia variam de R$ 8 a R$ 180, com preços diferenciados para atacado e varejo. Modelos que combinam segurança e conforto, como os infláveis presos ao corpo, têm alta saída. “Esses modelos foram os primeiros a acabar”, conta.

Ela estima que as vendas aumentem em pelo menos 10% no próximo mês. “Cada vendedor aqui tem sua meta e, graças a Deus, a gente vende bem.”

Consumidores antecipam compras e movimentam o comércio

Do outro lado do balcão, o consumidor Benedito Tavares é um exemplo do movimento crescente. Montador de andaimes, ele já começou a se preparar para o verão comprando óculos, bonés, roupas para crianças e outros acessórios.

“Só hoje já gastei entre R$ 2 mil e R$ 2.500. Comprei uns 10 itens. O preço aqui tá ótimo e como a gente trabalha o ano todo, agora é hora de gastar”, afirma com bom humor.

Para ele, o essencial para aproveitar a estação é simples: “Não pode faltar um pouquinho de sol.”