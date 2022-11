Produtores paraenses são premiados como melhor amêndoa de cacau do País

A amêndoa de cacau cultivada pelos produtores de Novo Repartimento, município do sudeste paraense, ficou em primeiro e segundo lugar no IV Concurso Especial de Cacau do Brasil - Sustentabilidade e Qualidade. A cerimônia de premiação foi realizada na Estação das Docas, em Belém, na última sexta-feira (25).

João Rios e Francisco Cruz, do assentamento Tuerê, localizado em Novo Repartimento, ficaram respectivamente com o primeiro e segundo lugar como a melhor amêndoa na categoria mistura (blend). Os terceiros colocados foram os produtores Lidia Souza,de Uruará, e Robson Brogni, de Medicilândia. Ambos empataram.

Na categoria varietal, a produtora de Rondônia, Declives Silva, levou o primeiro lugar. O segundo lugar foi para Mirian Federicci de Medicilândia.

O Pará foi o Estado com o maior número de produtores concorrentes. Do total de finalistas, onze eram paraenses.Também concorreram sete produtores da Bahia, um do Espírito Santo e um de Rondônia. Todos concorreram a R$ 50 mil em prêmios para os três primeiros colocados em cada uma das duas categorias: varietal (variedade única de cacau) e blend (mistura de variedades).

Com iniciativa do Comitê Nacional de Qualidade de Cacau Especial e organizado pelo Centro de Inovação do Cacau da Bahia (CIC-BA) em parceria com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), o concurso também teve realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap).

O secretário da Sedap, João Leão Ramos, destacou os benefícios do cultivo do fruto. “A cultura cacaueira nos permite fazer o reflorestamento e a diminuição do carbono; permite que o produtor trabalhe numa cultura que ele gosta e auferindo renda para isso; o nosso cacau representa garantia de renda e meio ambiente para as próximas gerações”, ressaltou o titular da pasta.

Destaque

Além dos produtores vencedores, o Pará teve mais um destaque na cerimônia. A Cooperativa Central de Cacau Orgânico da Transamazônica ( Cepotx), localizada em Altamira, no sudoeste paraense, foi homenageada pela qualidade da produção. Uma placa comemorativa foi entregue ao presidente da entidade, Raimundo Dias.

“Isso representa o reconhecimento ao cacau produzido no Pará e em especial na Transamazônica. A Cepotx tem 132 cooperados e essa homenagem é importante tanto pelo reconhecimento do trabalho deles e também pela organização da cadeia produtiva do cacau”, disse o homenageado.