Produtores da agricultura familiar recebem assistência de Secretarias do Estado

A Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e sua vinculada, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), desenvolvem ações de assistência técnica e de suporte para agricultores paraenses com o objetivo de garantir uma venda mais justa dos alimentos.

O projeto Empório Sustentável (antigo Vitrine Artesanal) promove feiras itinerantes em espaços públicos e oferece uma comercialização direta entre os produtores e os consumidores, retirando a produção dos atravessadores que acabam encarecendo o produto. Nas feiras são expostos os produtos agrícolas, olerícolas, frutas, derivados do leite, animais, queijo e artesanato. No entanto, atualmente, o projeto está sendo reestruturado e tem previsão de retomada para o último fim de semana de agosto.

“Também atuamos para regularizar documentações que viabilizem ao produtor vender seus produtos às prefeituras, proporcionando acesso ao mercado institucional e incentivando a comercialização. No município de Soure, no arquipélago do Marajó, por exemplo, o queijo de búfala compõe a merenda escolar, assim como o hambúrguer, que é feito de carne de búfalo”, informa o supervisor Regional das Ilhas, Ricardo Barata.

Em 2020, a Emater realizou em todo o Estado 58.776 atendimentos, que contemplam, em sua maioria, agricultores familiares, quilombolas, indígenas, assentados da reforma agrária e também organizações rurais, com o foco de comercializar através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

“Temos convênios formalizados com o Banco da Amazônia e o Banco do Brasil. Em 2020, firmamos convênio também com o Banpará. Tem avançado no Estado do Pará o cooperativismo de crédito, nós contamos com dois sistemas cooperativos, Sicredi e Sicoob, que atuam nesta área de financiamento de crédito aos seus cooperados. Temos uma gama de oportunidades de crédito para o agricultor”, pontua o engenheiro agrônomo extensionista da Emater, Carlos Edilson.

A expectativa é fortalecer as cadeias produtivas e implementar tecnologias de produção de baixo impacto ambiental, além de alcançar cerca de 20 mil emissões/renovações de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP); 5 mil elaborações/retificações/ratificações de Cadastro Ambiental Rural (CAR), complementados pela elaboração de Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e emissão de Licenciamento Ambiental Rural (LAR); até 2 mil projetos de crédito rural aprovados; além de passar de R$ 72.386 milhões, valor financiado para os agricultores em 2020, para até R$ 100 milhões neste ano.

Além disso, 1.700 agricultores familiares foram atendidos com cursos de capacitação em vários municípios paraenses. “Entre as ações, temos a mecanização agrícola: aquisição de patrulhas mecanizadas destinadas aos municípios para o preparo de área para os plantios - tratores, grades, roçadeiras; conjunto para produção de farinha - forno, triturador, cocho, prensa; capacitação de agricultores em produção de hortaliças, apicultura, boas práticas na produção de alimentos, piscicultura, produção de farinha, gestão da propriedade; apoio ao transporte da produção, com aquisição de caminhões destinados aos municípios; apoio à comercialização com a aquisição de barracas padronizadas, entre outras”, afirma a diretora de agricultura familiar da Sedap, Antônia Aleixo.