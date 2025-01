Procura por bacaba cresce em Belém com a entressafra do açaí

O período de entressafra do açaí, combinado com a safra da bacaba entre dezembro e abril, está contribuindo para o aumento da procura por este fruto em Belém. Com preço mais acessível e sabor diferenciado, a bacaba se consolida como uma alternativa aos consumidores, especialmente no mês de janeiro.

Safra abundante e preço competitivo

Edson Calandrini, vendedor de açaí e bacaba no bairro da Pedreira, afirma que a procura por bacabas tem aumentado consideravelmente em janeiro. “O litro da bacaba tá custando R$ 18, mas vai baixar para R$ 16. Ela é mais barata e mais produtiva que o açaí, então está atraindo mais clientes. Este ano a safra está sendo melhor que a do ano passado, com maior quantidade de bacabas disponíveis”, destaca o vendedor.

Edson Calandrini. (Imagem | Thiago Gomes)

Segundo ele, o diferencial está na qualidade: “A bacaba tem que ser bem branquinha, nova, direto do sítio. O sabor é excelente e atrai quem está buscando uma alternativa ao açaí, que tá mais caro”.

No bairro do Coqueiro, o vendedor de açaí e bacaba João Márcio confirma a intensificação da demanda. “A procura agora em janeiro tá maior, mas a bacaba ainda não supera as vendas do açaí. Acho que o açaí é uma marca cultural forte dos paraenses e, por isso, insubstituível. Mesmo assim, o preço mais em conta da bacaba, R$ 16 o litro, tem atraído muita gente”, relata.

Consumidores reconhecem vantagens da bacaba. (Imagem | Thiago Gomes)

Consumidores destacam sabor e custo-benefício

Entre os consumidores, opiniões sobre o fruto amazônico variam, mas muitos reconhecem suas vantagens. Para o porteiro Sandro Gama, a época chuvosa é sinônimo de maior consumo de bacaba. “Eu gosto mais do sabor da bacaba do que do açaí, acho ela mais gostosa. Na época dela, costumo consumir mais bacaba porque acho o preço acessível e é algo que combina com o inverno amazônico”, conta.

Sandro Gama (Imagem | Thiago Gomes)

Já para Selma Brito, dona de casa e pensionista, a bacaba se tornou uma boa alternativa nas últimas semanas devido ao custo. “Como o açaí tá um pouquinho caro, às vezes eu compro bacaba. Acho gostosa, mas, na minha opinião, não supera o açaí, que é o melhor fruto da região Norte. Mesmo assim, tenho comprado mais bacaba por causa do preço acessível”, declara.

Cultura e tradição ainda favorecem o açaí

Apesar da crescente popularidade da bacaba durante sua safra, vendedores acreditam que o açaí mantém sua hegemonia como preferência cultural dos paraenses. Ainda assim, o período chuvoso, aliado aos preços mais baixos, consolida a bacaba como uma forte concorrente sazonal, principalmente em tempos de economia apertada.

Enquanto consumidores experimentam o fruto e vendedores ajustam preços e ofertas, o que fica evidente é que a bacaba, embora não substitua o açaí no coração do paraense, tem seu lugar garantido no cardápio amazônico.