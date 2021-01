PRF abre concurso público com 1,5 mil vagas; salário é de quase R$ 10 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abriu concurso público para 1,5 mil vagas de policial rodoviário federal. O salário é de R$ 9.899,88. O certame é de abrangência nacional.

Leia mais:

Polícia Federal publica edital de concurso com 1,5 mil vagas; salários chegam a R$ 23 mil

As inscrições devem ser feitas de 25 de janeiro a 12 de fevereiro pelo site da Cesbraspe, organizadora da seleção. A taxa é de R$ 180. Da 1,5 mil vagas, 1.125 são para ampla concorrência, 300 para candidatos negros e 75 para candidatos com deficiência.

Confira aqui o edital

As vagas disponíveis para lotação serão oferecidas primeiramente aos servidores já em exercício, mediante processo seletivo interno, e o saldo de oportunidades remanescentes será oferecido aos novos policiais.

O candidato deve ter graduação em qualquer área de formação e ter Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor na categoria "B" ou superior.

O concurso terá as seguintes fases:

- Prova objetiva e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

- Exame de aptidão física, de caráter eliminatório;

- Avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

- Apresentação de documentos, de caráter eliminatório;

- Avaliação de saúde, de caráter eliminatório;

- Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

- Investigação social, de caráter eliminatório, que se estenderá durante todo o concurso.

- Curso de Formação Policial (CFP), de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizado na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal (UniPRF), na cidade de Florianópolis ou em outros locais indicados pela PRF, e contemplará a realização de provas teóricas e práticas.

Todas as fases, com exceção do curso de formação, serão realizadas nas capitais de todos os estados e do Distrito Federal.

As provas objetiva e discursiva serão em 28 de março. O curso de formação, após todas as etapas da seleção, começa em 10 de agosto.