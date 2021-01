Polícia Federal publica edital de concurso com 1,5 mil vagas; salários chegam a R$ 23 mil

A Polícia Federal publicou, nesta sexta-feira (15), o edital do concurso público da corporação. Ao todo, são ofertadas 1.500 vagas e há a expectativa de convocação de mais 500 excedentes. As provas estão marcadas para ocorrer em 21 de março, em todas as capitais, entre elas, Belém.

As inscrições podem ser feitas do dia 22 de janeiro até 9 de fevereiro, com taxas entre R$ 150 e R$ 250, a depender do cargo escolhido. Os salários iniciais variam de R$ 12 mil a R$ 23 mil.

As vagas são para:

- 123 vagas de delegado

- 400 vagas de escrivão

- 84 vagas de papiloscopista

- 893 vagas de agente

Além das provas objetivas e discursivas, a seleção conta com também com exame de aptidão física, avaliação médica e psicológica, prova oral e prova de digitação para os cargos de delegado e escrivão, respectivamente, avaliação de título e investigação social.

Os candidatos que passarem por todas as etapas serão convocados para o curso de formação, realizado no período de 10 semanas na Academia Nacional de Polícia, em Brasília.

Segundo o edital, as aulas na academia começam ainda em agosto de 2021. O provimento de cargos deve ocorrer até 31 de dezembro. A estimativa é que no fim do processo, a PF conte com "o maior efetivo de sua história", podendo ultrapassar a marca de 12 mil policiais.

Cotas - Uma mudança no novo edital é a possibilidade de o candidato, que optar pela concorrência por meio de cotas raciais, ser aprovado na prova objetiva e discursiva, mas desclassificado na banca, por não atender ao requisito racial. Nesse caso, o estudante poderá migrar para as vagas de ampla concorrência. Antes, se o candidato não fosse considerado negro, ele era eliminado do concurso, independentemente da nota alcançada na prova.

Acesse aqui o edital.