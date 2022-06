Prévia da Inflação tem alta de 0,18% na Região Metropolitana de Belém

A taxa de inflação subiu 0,18% no mês de junho desse ano na Região Metropolitana de Belém (RMB), segundo a prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) divulgada nesta sexta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar da alta, a Grande Belém teve o menor índice entre as regiões metropolitanas pesquisadas. As maiores altas identificadas pelas pesquisa ficaram para as capitais Salvador (1,16%), Recife (0,84%) e São Paulo (0,79%).

Segundo o instituto, a prévia da inflação paraense foi menor que o esperado devido a queda dos preços do grupo Alimentos e Bebidas (-0,71%). Outro destaque foi a queda no preço do açaí (-8,08%). Dentre os grupos que tiveram a maior alta na Região Metropolitana de Belém, o principal destaque foi a categoria Saúde e Cuidados Pessoais (0,56%), puxada pela alta dos planos de saúde, que sofreram reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 26 de maio, com vigência a partir de maio de 2022 e cujo ciclo se encerra em abril de 2023. Outros aumentos notáveis foram os dos grupos Habitação (0,53%), puxado pelos reajustes nas taxa de água e esgoto, Transportes (0,61%) com destaque para queda da gasolina (-1,70%), Despesas Pessoais (0,57%), Vestuário (0,20%) e Artigos de residência (0,97%), Comunicação (0,36%), Educação (0,25).

Apesar da alta no grupo Habitação, a energia elétrica teve queda no preço (-0,70%). A partir de 16 de abril, passou a valer a bandeira verde, em que não há cobrança adicional na conta de luz. Desde setembro de 2021, estava em vigor a bandeira Escassez Hídrica, com acréscimo de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos.

Para o motorista de aplicativos Luiz Nogueira, a impressão é de que os aumentos tem sido bem maiores. Ele conta que os preços no supermercado só sobem e que o último aumento no preço dos combustíveis o deixou desanimado. "Realmente eu tinha percebido a gasolina um pouquinho mais barata, uns 10 ou 20 centavos. Mas já teve o anúncio que vai aumentar de novo. Essa inflação não dá trégua", lamenta.