Prévia da inflação de janeiro fica em 0,55%, mas acumula alta de 5,87% em 12 meses, diz IBGE

Considerado a prévia da inflação oficial do país, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) , divulgado nesta nesta terça-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ficou em 0,55% em janeiro no Brasil.

O resultado representa uma aceleração em relação a dezembro, quando ficou em 0,52%, mas o indicador acumulado de 12 meses desacelerou de 5,90% para 5,87%. As informações são do G1.

Todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados registraram aumento na média de preços, de acordo com o IBGE. As maiores pressões sobre a alta do indicador em janeiro vieram do setor de comunicação (2,36%), saúde e cuidados pessoais (1,10%) e despesas pessoais (0,57%)

Confira a variação por grupo em janeiro: