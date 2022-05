Prêmios esquecidos das loterias somam mais de RS 2,5 bilhões

Segundo dados divulgados pela Caixa Econômica Federal, mais de R$ 2,5 bilhões em prêmios sorteados pelas loterias não foram resgatados pelos vencedores desde 2015. Só no ano passado R$ 586,8 milhões ficaram "esquecidos" no banco.

O maior prêmio único não resgatado foi de um apostador que perdeu R$ 162,2 milhões. A "fezinha", feita em São Paulo, acertou as seis dezenas da Mega da Virada de 2020, porém, a bolada não foi retirada pois o apostador não procurou a Caixa Econômica Federal no prazo máximo de 90 dias após o sorteio. O quase milionário chegou entrar com recurso no Procon paulista para tentar conseguir recuperar o valor, mas não teve sucesso.

Confira o valor dos prêmios esquecidos conforme o ano

2021 - R$ 586,8 milhões 2020 - R$ 311,9 milhões 2019 - R$ 331,9 milhões 2018 - R$ 332,2 milhões 2017 - R$ 326 milhões 2016 - R$ 320,4 milhões 2015 - R$ 301,3 milhões

Perda de bilhete e bolão não registrado

Alguns apostadores que não resgataram o dinheiro tiveram a sorte de acertar os números do sorteio, mas o azar de perder o bilhete. Como foi o caso de um vencedor de Minas Gerais, que receberia R$ 16 milhões, mas teve o volante jogado no lixo pela esposa. Outro que também não teve sorte foi um morador de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que perdeu a fortuna após uma funcionária da Caixa esquecer de registrar a aposta.

Para onde vai o dinheiro esquecido dos prêmios?

O dinheiro é repassado integralmente para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa do governo federal que ajuda estudantes de baixa renda a cursarem o ensino superior.

(*Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora de OLiberal.com Ádna Figueira)