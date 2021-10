Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor abre inscrições no Pará

A partir desta segunda-feira (25) até o dia 7 de fevereiro de 2022, estarão abertas as inscrições para a 11ª edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, gratuitamente, por meio do site do Sebrae (pa.sebrae.com.br). A premiação é destinada aos gestores municipais que tenham desenvolvido iniciativas de inovação e incentivo aos pequenos empreendedores.

Vários prefeitos, secretários de Estado e representantes da sociedade civil estiveram presentes no evento de lançamento da premiação que aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (25), em Belém.

“É um reconhecimento das melhores práticas de incentivo ao empreendedorismo no estado, pois acreditamos que as ações que movem a economia estão na ponta, ou seja, nos municípios. Dessa forma, cumprimos nosso papel fomento ao negócio e de servir de elo com os atores das prefeituras”, comentou o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

No Pará, foram habilitados 84 projetos, com 60 finalistas no último ciclo da premiação (2017/2019). Nas dez edições, foram 198 projetos habilitados, 46 vencedores estaduais e cinco vencedores nacionais. Nesta edição, o Prêmio será organizado em oito categorias, sendo elas: Desburocratização, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Marketing Território e Setores Econômicos, Inovação e Sustentabilidade, Governança Regional e Cooperação Intermunicipal e Cidade Empreendedora.

Cada município pode inscrever até dois projetos, em duas categorias diferentes, ou submeter a mesma iniciativa em duas categorias diferentes. Depois da inscrição feita, a tramitação dos projetos passa a ser controlada por protocolo eletrônico, gerado pelo próprio sistema de inscrições, dispensando o envio da versão impressa do projeto ao Sebrae.

Para o prefeito de Breves, José Antonio Leão, conhecido como Xarão, que também é presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará - FAMEP, a iniciativa do Sebrae é muito importante para a economia dos municípios, uma vez que joga luz nas boas ações.

“Hoje notamos cada vez mais a procura e o interesse dos pequenos produtores para venderem para a prefeitura e isso ajuda o dinheiro a circular no município, trazendo emprego e renda”, observa.