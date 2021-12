Prefeitura realiza plenária do Bora Belém no bairro do Guamá, nesta terça-feira

O Renda Cidadã Bora Belém, da Prefeitura Municipal de Belém, será tema de uma plenária que ocorrerá nesta quinta-feira (02) a partir das 17h, no Centro de Eventos Benedito Nunes da Universidade Federal do Pará (UFPA), destinada especificamente para os moradores do bairro do Guamá.

O programa faz parte da realidade de 12 mil famílias belenenses e tem proporcionado um pouco mais de dignidade para quem teve a situação econômica social agravada pela pandemia da covid-19.

Alinhar e aperfeiçoar os detalhes sobre a implementação do programa são alguns dos objetivos do encontro, para que se possa dar celeridade ao processo de inclusão e recebimento efetivo do auxílio.

Informações e orientações sobre as capacitações que o programa promove, como a realização de cursos profissionalizantes, ofertados pelo Banco do Povo de Belém às mulheres beneficiárias com o programa, também serão abordados durante o evento.

Atualmente, o Bora Belém atinge 12 mil famílias, mas a perspectiva é alcançar 22 mil que não têm qualquer assistência de programas sociais.