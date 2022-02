Prefeitura libera consulta de auxílio para estudantes de Belém; confira se você tem direito

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), informa na manhã desta sexta-feira (18) que já está disponível no site do Programa Bora pra Escola a consulta dos auxílios já liberados. Os estudantes podem verificar o status do benefício no site borapraescola.belem.pa.gov.br/consulta

A administração municipal informa que quem não estiver na lista deve realizar nova inscrição, atentando para a prestação correta das informações solicitadas.

O Bora pra Escola é um auxílio da Prefeitura de Belém de incentivo à permanência dos estudantes na escola, garantindo o benefício de R$ 150 para mais de 67,5 mil alunos, R$ 300 para os estudantes que ficaram órfãos durante a pandemia de covid-19 e R$ 500 para 18 alunos concluintes do ensino médio da Fundação Escola Bosque (Funbosque).

A Prefeitura investe R$ 10 milhões no programa.