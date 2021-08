Prefeitura de São Miguel do Guamá abre processo seletivo para preencher 42 vagas de trabalho

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, por meio da secretaria de saúde, abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) para provimento de 42 vagas, sendo 30 imediatas e 12 para cadastro de reservas para a expansão do programa de Agente Comunitário de Saúde (ACS).

O valor da inscrição é R$ 75,00 e para participar, o candidato deve ter o ensino médio completo, deve residir na área da comunidade onde vai atuar e concluir o curso de Formação Inicial, com carga horária mínima de 40 horas. As inscrições podem ser feitas através do site do Instituto Ágata até o dia 24 de setembro de 2021. O valor da remuneração será de R$ 1.550,00 com carga horária de 40 horas semanais.

O processo seletivo terá duas fases. A primeira será com a realização da inscrição e da aplicação de uma prova objetiva de múltipla escolha no dia 31 de outubro de 2021, de caráter eliminatório e classificatório, e a segunda fase, será a realização de um curso de formação, de caráter eliminatório, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá, em período e horários estabelecidos em edital de convocação para a apresentação dos documentos comprobatórios.

O edital completo já está disponível nos sites da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá (saomigueldoguama.pa.gov.br) e Instituto Ágata (institutoagata.com.br).