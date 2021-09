Prefeitura de Abaetetuba abre processo seletivo para cargo de Agente Comunitário de Saúde

A prefeitura de Abaetetuba tornou público o edital do Processo Seletivo para o preenchimento de 120 vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e 65 vagas para cadastro reserva. As inscrições estarão abertas até o dia 20 de setembro de 2021 e serão realizadas exclusivamente pelo portal da banca responsável pela realização do Processo, a Fadesp, no endereço eletrônico https://portalfadesp.org.br

Para concorrer, os candidatos precisam ter a idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e residir na comunidade em que pretende atuar. A remuneração será composta por vencimento base no valor de R$ R$ 1.550 + incentivo, e a carga horária de trabalho será de 40 horas semanais.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 70 e o pagamento poderá ser efetuado até o dia 21 de setembro. O certame será composto por uma prova objetiva na 1ª etapa, com 30 questões divididas em Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Informática e Conhecimentos específicos. Na 2ª etapa, a prova objetiva será formada por 20 questões do Conteúdo Específico sobre o curso introdutório de formação inicial e continuada de ACS.