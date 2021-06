Preços de maiôs, biquínis e saídas de praia variam de R$ 25 a mais de R$ 300, em Belém

O início das férias de verão movimenta o comércio de Belém, com a venda de produtos de moda praia. Segundo levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), em grandes magazines, shoppings, lojas de grife e no mercado popular, os biquínis e maiôs podem ser encontrados de todos os tamanhos, cores e formas e com preços variando de R$ 60,00 a mais de R$ 300,00, dependendo do local e marca.

Já as Sungas masculinas podem ser encontradas com preços que variam entre R$ 39,00 a R$ 70,00 (Mercado Popular e alguns magazines) e de R$ 40,00 a 250,00 em lojas mais sofisticadas. As saídas de praias (canga) variam entre R$ 45,00 a R$ 200,00 (também dependendo do local de compra e da marca). No comercio popular chegam a ser encontradas com preços entre R$ 25,00 a R$ 50,00.

Os acessórios como bolsas plásticas, sandálias e óculos de praia também têm preços bastante diversificados. As sandálias podem custar entre R$ 25,00 e R$ 50,00, enquanto as bolsas plásticas entre R$ 30,00 a R$ 65,00. Os óculos de praia ou esportivos podem ser encontrados com preços girando entre R$ 15,00 e R$ 200,00, nas lojas. Nos ambulantes, os óculos custam entre R$ 15,00 e R$ 40,00.

De acordo com o Dieese, os reajustes nos valores dos produtos, em muitos casos, são superiores a inflação estimada em torno de 9,00% para os últimos 12 meses. "Para montar o Kit Verão 2021 somente com as peças de vestuário e acessórios (Biquíni ou Maiôs), saída de praia, sandália, chapéu, bolsa etc., o consumidor ou consumidora pode comprometer até quase um salário mínimo (dependendo da marca e do local da aquisição dos produtos). Por isso a pesquisa ainda é a arma mais eficiente e poderosa contra os preços altos, principalmente em tempos de crise", orienta a entidade, no levantamento.