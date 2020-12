Preço da carne bovina dispara em Belém e aumento ultrapassa 40%

A carne bovina consumida pelos paraenses vai fechar 2020 com os preços em alta. Segundo pesquisa conjunta do Dieese Pará e Secretaria Municipal de Economia (Secon), divulgada na manhã desta quarta-feira (30), em novembro deste ano, o produto apresentou aumento de 6,01% em Belém em relação ao mês anterior, sendo o quarto reajuste consecutivo. No ano, a carne bovina subiu 13,75% e, em 12 meses, o acumulado ultrapassou os 40% de carestia.

O levantamento mostra que a trajetória de preços da carne bovina de primeira (coxão mole/chã, cabeça de lombo e paulista) comercializada em açougues, mercados municipais e supermercados de Belém teve a seguinte trajetória nos últimos 12 meses:

2019

Novembro - R$ 22,88

Dezembro - R$ 28,22

2020

Janeiro - R$ 26,46

Fevereiro - R$ 25,35

Março - R$ 25,08

Abril - R$ 25,64

Maio - R$ 26,87

Junho - R$ 26,99

Julho - R$ 26,85

Agosto - R$ 27,62

Setembro - R$ 29,67

Outubro - R$ 30,28

Novembro - R$ 32,10

Altas

Novembro – 6,01%

No ano – 13,75%

12 meses – 40,30%.