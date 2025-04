Preços altos reduzem busca por ovos da Páscoa neste ano, apontam consumidores

Pouco mais da metade dos consumidores brasileiros pretende comprar ovos de chocolate para a Páscoa deste ano. Conforme aponta a pesquisa realizada pela Nexus, e em entrevista com consumidores paraenses ouvidos pela reportagem do Grupo Liberal, os altos preços dos produtos são o principal fator para a desistência de compra.

O professor Reinaldo Souza afirma que pesquisou um pouco em outros estabelecimentos e considerou o valor dos produtos antes de decidir onde comprar. Ele pretende presentear os três afilhados com chocolates, mas, além do preço, o professor percebeu uma dificuldade em encontrar ovos com brindes.

“Eu sou da geração, por exemplo, em que a gente comprava e tinha um brinde dentro. A criança gosta desse quesito, eu estou achando que não está tão chamativo, está sendo bem tímido no quesito brinde, então tem só o chocolate mesmo, que não deixa tão interessante. Mas, se a gente for comparar com o preço, então vale a pena levar assim mesmo”, apontou o professor.

Já a servidora pública Kelly Carvalho contou que, no ano passado, conseguiu presentear mais pessoas com chocolate, o que não deve acontecer neste ano. Levando em consideração os custos, Kelly decidiu comprar apenas para as duas filhas. “Está bem caro, mas a gente não pode deixar de dar para as filhas. Ano passado eu comprei bem mais, e esse ano é só simbólico mesmo, só para não passar em branco”.

Na mesma linha, a professora Suzana Alves também achou que os preços não estão acessíveis ao consumidor. “Está difícil porque a gente nunca dá só para uma pessoa, tem filhos, tem mãe, avó, madrinha de criança, então é difícil comprar apenas um ovo, geralmente são três, quatro, e os preços realmente não estão tão acessíveis assim”, destacou. Suzana revelou que vai entregar os ovos de Páscoa apenas para os filhos e presentear com barras de chocolate e bombons os demais parentes.

De acordo com a pesquisa nacional, entre os 52% dos brasileiros que pretendem comprar ovo de Páscoa neste ano, em média cada consumidor deve comprar 3 produtos; os principais presenteados são os filhos ou crianças (61%), seguidos por outros familiares (30%), cônjuge ou namorado(a) (19%). Em geral, 4 em cada 10 brasileiros (43%) nunca compram ovo de Páscoa; 37% compram sempre e 19%, às vezes. O estudo mostra também que o gasto médio com chocolate/ovo de Páscoa deve ser de R$ 59 por unidade.