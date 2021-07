Preço do tomate apresenta queda de 11% em Belém

O preço do quilo do tomate apresentou queda de quase 11,00% nos cinco primeiros meses do ano, segundo o Dieese Pará. O levantamento foi realizado em feiras livres e supermercados da capital.

De acordo com Dieese em Mai/2020, o preço do kg do produto foi comercializado em média a R$ 5,87 e encerrou o ano sendo comercializado, em média, a R$ 6,54. Já no Iniciou o ano de 2021 (Janeiro), o tomate passou a ser vendido, em média, a R$ 6,42. Em Abril, já estava custando em média a R$ 5,44 e no mês passado Mai/2021, a R$ 5,84. Com isso, o Kg do Tomate apresentou alta de preço de preço de 7,35% no mês de Mai/2021 em relação aos preços praticados

no mês de Abr/2021, entretanto nos primeiros cinco meses deste ano (Jan-Mai/2021), o produto apresentou queda de quase 11,00% e nos últimos 12 meses, o recuo alcançou 0,51%.

Essa redução no valor do tomate pode ajudar alivia o orçamento dos produtos que compõem a cesta básica dos Paraenses em Belém que, segundo o Dieese/Pa, apresentaram aumentos de preços em Maio/2021, com destaque para o açúcar que apresentou alta de 4,74%, para a carne bovina com alta de 1,99%, Óleo de cozinha (soja) com alta de 1,95%, café com alta de 1,09% e do Pão com alta de 1,08%.

A pesquisa da Cesta Básica realizada no mês de Mai/2021 mostrou ainda, que para comprar os 12 itens básicos da cesta, o trabalhador paraense comprometeu 50,70% do atual salário mínimo de R$ 1.100,00 em vigor desde 01.01.2021, e teve que trabalhar 103 horas e 10 minutos das 220 horas previstas em Lei.