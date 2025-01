Preço do quilo do frango fica 15% mais caro e chega a R$ 10,68 em Belém

Segundo pesquisa do Dieese/Pa divulgada com exclusividade ao Grupo Liberal nesta segunda (20/01), o preço do quilo do frango comercializado nas principais redes de supermercado de Belém ficou de 13% a quase 15% mais caro em 2024. Em relação ao frango resfriado, as pesquisas mostram que nos últimos meses o quilo da marca Americano ou Avispará, por exemplo, encerrou o ano passado com estabilidade de preços. Eles oscilaram entre R$ 11,89 a R$ 12,41. Contudo, no caso do frango congelado, o Dieese/pa registrou um cenário de alta. Já os ovos, importante alimento na mesa dos belenenses, mantiveram estabilidade de preço do segundo semestre do ano passado até este início de 2025.

De acordo com a pesquisa, em média o preço do quilo do frango congelado da marca Americano, por exemplo, foi comercializado no final do ano passado - dezembro de 2024 - a R$ 9,91. O valor é mais caro que os preços médios registrados no mês de janeiro de 2024 (R$ 8,77) e também no mês de dezembro de 2023 (R$ 8,76). Este produto encerrou 2024 com uma alta de preço acumulada de 13,13%.

O preço do quilo do frango congelado da marca Avispará também ficou bem mais caro, segundo o Dieese/Pa. Em média, nos supermercados de Belém, o quilo do produto foi comercializado no final do ano passado - dezembro de 2024 - a R$ 10,68. O valor é mais elevado que os preços médios registrados no mês de janeiro de 2024 ao custo de R$ 9,33 e também do mês de dezembro de 2023 ao custo de R$ 9,32. Para esse produto, o aumento acumulado foi de 14,59%.

Por que o frango ficou mais caro?

Segundo Everson Costa, supervisor técnico do Dieese/Pa, a alta no preço do frango pode estar relacionada com custos mais elevados de produção e insumos, como ração, energia, itens veterinários. Parte disso vem de fora do Brasil. Com a alta do dólar, isso também explica a elevação do preço.

“Mesmo com os aumentos, o consumo do frango ainda se mantém como a proteína mais em conta e de amplo acesso da população, em especial os assalariados. O produto também é a base garantia de renda de bares, lanchonetes e restaurantes”, afirma Costa.

Para ele, o inverno amazônico também afeta o preço do alimento. “Isso faz com que a distribuição desses alimentos também fique mais cara por conta do frete, por causa da demora e do tempo”, explica.

De acordo com Jorge Portugal, presidente da Associação Paraense de Supermercados (ASPAS), a oferta da carne interfere no preço do frango. “A carne bovina teve um aumento muito expressivo desde setembro pra cá e a tendência ainda é aumentar. A diminuição da oferta de carne bovina no mercado elevou o preço da carne de frango”, declarou.

Portugal ressalta, no entanto, que, mesmo com o cenário, o frango ainda é mais barato que a carne. “Quem comprava dois quilos de carne passou a comprar um quilo e substituiu pelo frango”, avaliou.

Aumento do Preço do Frango

Reinaldo Almeida, comerciante há 49 anos da Feira da Bandeira Branca, explicou como os custos de produção impactam diretamente o preço do frango.

Reinaldo Almeida, comerciante e vendedor de frango na Feira da Bandeira Branca. (Imagem | Ivan Duarte)

Ele comentou que o aumento do milho e da gasolina, principais insumos para a criação de frangos, levaram ao reajuste nos preços.

"Aumentou a gasolina, o óleo, aumenta tudo. A gente tava vendendo frango a R$ 12. Hoje, a gente tá vendendo a R$ 14. De novembro pra janeiro teve um aumento de mais de R$ 2 por quilo", afirmou Almeida.

Segundo ele, o preço do frango costuma estabilizar entre janeiro e março, mas tende a subir novamente entre maio e outubro, especialmente após o Dia das Mães.

Ovos: Preço Estável, mas com expectativa de aumento

Conforme Everson Costa, o preço dos ovos, do segundo semestre de 2024 até janeiro de 2025, manteve-se igual e até diminuiu.

Jefferson Oliveira, feirante e vendedor de ovos na Feira da Pedreira. (Imagem | Ivan Duarte)

Jefferson Oliveira, feirante da Feira da Pedreira, que trabalha com ovos há 12 anos, compartilhou que o preço dos ovos permaneceu estável em janeiro, após um aumento típico no mês de dezembro devido às festas de fim de ano.

"Em janeiro, caiu o preço um pouquinho. Não tem mais festa. Aí o ovo baixa. No final de janeiro para início de fevereiro, ele aumenta um pouco", explicou Oliveira.

Ele revelou que o preço da caixa de ovos caiu de R$ 190 para R$ 143, com uma redução de cerca de R$ 40. No entanto, ele ressaltou que o preço dos ovos pode voltar a subir nas próximas semanas, como costuma acontecer todo início de ano.

Opinião dos Consumidores: Preço do Frango e Ovos Variando

Em contrapartida, consumidores também expressaram suas percepções sobre o aumento nos preços. Jéssica Casemiro, dona de casa, comentou que o frango estava mais caro, mas não notou mudanças no preço dos ovos.

"Achei mais caro o frango. O ovo está no mesmo valor da semana passada", observou. Lília Silva, que trabalha em um consultório oftalmológico, também notou o aumento do frango, mas considerou o preço dos ovos "normal".

Helena Santos, outra dona de casa, relatou que tanto o frango quanto os ovos tiveram um aumento, mas de forma moderada. "Frango e ovos aumentaram pouco de preço", disse ela.

As mudanças nos preços do frango e dos ovos em Belém refletem as flutuações típicas do mercado e os fatores sazonais. Enquanto o frango tem apresentado aumento devido ao aumento nos custos de produção, os ovos, embora com variações menores, também seguem a dinâmica de reajustes conforme as festas e datas comemorativas.

Comparativo dos preços médios do kg do frango congelado comercializado em supermercados de Belém, segundo o Dieese/Pa

Frango congelado Dez/24 R$ Jan/24 R$ Dez/23 R$ No Ano % Americano (kg) 9,91 8,77 8,76 13,13% Avispará (kg) 10,68 9,33 9,32 14,59%